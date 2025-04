El Ayuntamiento de Burgos aplaza el proyecto de unas nuevas instalaciones para la perrera

El servicio se prestará en las instalaciones actuales con una nueva empresa concesionaria de la gestión

El Ayuntamiento de Burgos ha "descartado definitivamente" la reforma de la perrera municipal ubicada en Villafría, ya que es un enclave con protección ambiental lo que impide que se pueda desarrollar en este espacio ninguna construcción.

Así lo ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, quien ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de la Junta Local de Gobierno, que se ha adelantado a este miércoles al ser el jueves día fectivo.

Ballesteros ha explicado que el proyecto inicial quedó cancelado debido "a multitud de problemas", lo que llevó a redactar "un proyecto nuevo" para la perrena municipal, que se encuentra en Villafría, pero al ser una zona con protección ambiental no se puede llevar a cabo ninguna construcción.

La idea era hacer una reforma, lo que si se permite, pero esta idea que ha tenido que desechar en cuanto que ya no es una reforma sino que sería una nueva construcción y no lo permite así En este sentido, se "permiten reformas", que era la idea inicial, pero tras el nuevo proyecto se ha desechado la idea "porque no se trataría de hacer una reforma, sino una "nueva construcción", ha apuntado Andrea Ballesteros.

De esta manera, Medio Ambiente se ha decantado por una parcela que está junto a Almacenes Municipales en el polígono de Villalonquéjar, que esde titularidad municipal y que cumple con todos los requisitos para poder edificar allí la nueva perrera, además de que "se adapta a las necesidades que se incluyen en el proyecto".

La portavoz del equipo de Gobierno ha recordado que la empresa Barrio y Cameno es la que lo ha redactado el proyecto, con una inversión de 1,35 millones de euros, frente a la reforma de Villafría, que se estimó inicialmente en 699.000 euros.

"Visto la diferencia del importe entre una reforma que tampoco iba a solucionar los problemas estructurales y el hecho de que se pueda desarrollar un nuevo proyecto de obra y una nueva obra en ese nuevo enclave en Villalónquejar, se ha decidido posponer este proyecto de construcción sin descartarlo", ha aseverado Andrea Ballesteros durante su comparecencia ante los medios.

Tras la rescisión de la concesión a la protectora Scooby, a la que el Ayuntamiento abrió expedientes de imposición de penalidades, la alternativa pasa por un contrato de 20 meses en total para prestar el servicio con otra empresa, manteniendo los animales en las instalaciones actuales.

El Ayuntamiento de Burgos estudiará la posibilidad de acceder a alguna convocatoria de fondos y subvenciones, para llevar a cabo este proyecto, según ha indicado la portavoz municipal, quien ha recordado" que es una que situación compleja, heredada de la pasada legislatura".

PARALIZADA LA SUBIDA DEL AGUA.

Por otro lado, Andrea Ballesteros ha confirmado también al término de la Junta de Gobierno que el Consejo de Administración de Aguas de Burgos aprobó definitivamente el lunes la cancelación de la subida de la tasa de agua para este año, que estaba prevista en el 4,3 por ciento.

El presidente del Servicio de Aguas, Juan Manuel Manso, anunció hace un mes esta posibilidad que este lunes se concretó definitivamente

APAGÓN.

Por otro lado, la portavoz del equipo de Gobierno ha trasladado el agradecimiento del Consistorio "a los servicios municipales y también es extensivo a todos los contratos" que se prestan desde el área de Servicios Sociales porque, "a diferencia de otras ciudades", en Burgos "no ha habido" excesivas incidencias en la prestación del servicio de ayuda a domicilio u otros servicios que se prestan desde la Gerencia de Servicios Sociales.

Ballesteros ha precisado que el Ayuntamiento funcionó con normalidad debido al generador de la Casa Consistorial y ha agradecido tanto a Policía Local como a Bomberos y a Protección Civil los servicios prestados en la ciudad.

Un área que ayudó sobre todo a personas "impedidas de acceder y salir de sus viviendas", cuando no funcionaban los ascensores o bien vivían en casas que no disponen de ascensor.