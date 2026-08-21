El Ayuntamiento de Burgos destina 750.000 euros para mejorar el Coliseum con nuevos vestuarios, videomarcador y luz LED

La Alcaldesa De Burgos, Cristina Ayala, Con El V Icealcalde, Juan Manuel Manso; Y La Concejala De Deportes, Carolina Álvarez En Su Visita Al Coliseum. - EUROPA PRESS

BURGOS 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la capital burgalesa, Cristina Ayala, ha anunciado un paquete de inversiones a corto plazo en el Coliseum de Burgos un importe global que "supera los 750.000 euros", con el fin de adaptar el recinto a las exigencias de la competición europea que disputará el San Pablo Burgos de baloncesto y a modernizar sus instalaciones.

Tales actuaciones se centrarán en la creación de "tres nuevos vestuarios, la instalación de un marcador central de última generación, la renovación de la iluminación y la finalización de los bloques de aseos".

La intervención de mayor calado económico será la remodelación de los vestuarios, un proyecto con una inversión prevista de unos 400.000 euros que actuará sobre una superficie de 240 metros cuadrados. La obra permitirá pasar de los dos espacios actuales a tres: uno de uso exclusivo y permanente para el San Pablo Burgos y otros dos disponibles para los conjuntos visitantes, tanto en la Liga ACB como en el torneo continental.

El proyecto, cuya redacción ya se ha contratado mediante un contrato menor con un plazo estimado de tres meses, incorporará una sala de prensa con capacidad para unas 25 personas. Este espacio tendrá un carácter polivalente, ya que además de cubrir las necesidades de los medios de comunicación durante los partidos, se utilizará en los eventos de la feria taurina.

La previsión municipal pasa por ejecutar los trabajos a principios del próximo año, aprovechando el parón de la competición, para no interferir en el calendario deportivo del club, que cuenta con autorización para seguir jugando mientras se gestionan los pliegos.

De forma paralela, Ayala ha explicado que se contempla la instalación de un "nuevo videomarcador central, con un presupuesto aproximado de 275.000 euros". La solución técnica elegida es similar a la empleada en el pazo lucense del Breogán, condicionada por la capacidad de carga que soporta la estructura del pabellón.

La tramitación económica de esta compra permanece a la espera de la resolución que remitan los ministerios de Hacienda y Economía durante el mes de septiembre sobre la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento. Por ello, desde el equipo de gobierno descartan que esté listo para la ventana de noviembre y sitúan su montaje a comienzos de 2026.

La tercera gran mejora afectará al sistema de iluminación del recinto. Con una partida de 75.000 euros, se sustituirá el equipo actual--que requiere hasta 26 minutos para alcanzar su máxima potencia encendida--por focos de tecnología LED de encendido inmediato y mayor eficiencia energética.

Además, está en marcha la reforma del último bloque de baños en la parte baja del recinto, una labor desarrollada de forma progresiva junto a personal de Instalaciones Deportivas y la Escuela Taller para adaptar todos los sanitarios a personas con movilidad reducida.

Respecto al mantenimiento del recinto, levantado sobre el antiguo coso taurino en 2015, la regidora ha defendido las inversiones continuas ante las demandas de los clubes y la alta ocupación de la red deportiva municipal.