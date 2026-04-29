El Ayuntamiento de Burgos destinará este año un total de 95.000 euros para las fiestas de los barrios

BURGOS, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha anunciado que tramitará por vía de urgencia las nuevas bases de ayudas a los barrios con el objetivo de incrementar desde los 73.000 euros actuales hasta los 95.000 las ayudas paras las fiestas en 2026.

El concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, ha asegurado que todo ello se realizará tras "superar el bloqueo" de la oposición a las cuentas municipales, al tiempo que ha detallado que este incremento "no solo afecta a las subvenciones".

El Consistorio también ha decidido apuntar la parte logística que asume directamente, de forma que la dotación para charangas y folclore sube un 20 por ciento, de los 500 a los 600 euros por actividad, además de reforzar las partidas para ambulancias y otros servicios esenciales.

La gran novedad de las bases de 2026 es el cambio de criterio en el reparto del dinero. Hasta ahora, las peñas y cofradías presentaban un proyecto que los técnicos valoraban.

Sin embargo, el Consistorio ha detectado que, en ocasiones, el presupuesto asignado no se llegaba a gastar. Por ello, el nuevo sistema se basará en el histórico de gasto real de cada barrio entre 2022 y 2025.

López ha precisado que quieren ajustarse a "las necesidades reales" y se ha mostrado "confiado" en que las bases estén publicadas este mes tras pasar por una comisión extraordinaria y el posterior Pleno.

En la última Comisión de Participación también se han validado las cuentas de festejos ya celebrados, como los de Rio Vena, Las Huelgas, Vista Alegre o Capiscol, y se ha dado la bienvenida a dos nuevas entidades al registro municipal: 'Voces en Silencio' y 'Voluntared'.

Respecto al nuevo Reglamento de Distritos, el texto sigue en manos de los servicios municipales que evalúan dos puntos clave solicitados por vecinos y partidos.

Por un lado, la posibilidad de que los distritos tengan una asignación económica directa para gastos e inversiones, y por otro, que el dinero no gastado durante el año pueda quedarse en el distrito como remanente para el ejercicio siguiente.