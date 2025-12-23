Ayuntamiento de Burgos está a la espera de que el TSJ resuelva un recurso para adjudicar la Casa de Acogida para Mujeres

BURGOS 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL) resuelva la admisión del recurso interpuesto por la Asociación La Rueda sobre la adjudicación del servicio del Centro de Acogida para Mujeres a la empresa Eulen.

Así lo ha informado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, en una rueda de prensa en la que ha explicado que este contrato se encuentra suspendido por prudencia tras la imposición del recurso por parte de la anterior adjudicataria. Cuando el TSJ se pronuncie, el Ayuntamiento de Burgos determinará los pasos a seguir, ha precisado.

Por otro lado, en la sesión de la Gerencia de Servicios Sociales celebrada este martes se ha aprobado también la resolución de la convocatoria municipal de subvenciones para la financiación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de 2025.

Del Campo ha señalado que esta subvención está dotada con un importe de 395.675 euros y se han presentado a la convocatoria 20 proyectos, de los cuales 17 han resultado beneficiarios, mientras que los tres restantes han sido denegados "por cuestiones de carácter técnico". La subvención se abonará "en un pago único".

En la misma sesión de la Gerencia de Servicios Sociales se ha dado también autorización a la convocatoria de subvenciones para emergencias humanitarias, con un presupuesto de 37.240 euros. La cuantía se ha repartido entre cuatro proyectos destinados a la atención de refugiados saharauis, la emergencia nutricional en la República Democrática del Congo, las inundaciones registradas en Venezuela y el apoyo humanitario en Colombia.

En materia de inmigración, el Ayuntamiento de Burgos ha aprobado la totalidad de la cuantía solicitada, 50.000 euros, que se distribuirán entre 27 proyectos presentados para el ejercicio 2025.

También se ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones en igualdad y violencia de género, dotada inicialmente con 50.000 euros, de los que finalmente se han concedido 42.724 euros. En este apartado, Del Campo ha informado que ha quedado "un remanente de 7.275 euros sin ejecutar" al no alcanzarse la puntuación mínima exigida o por otras causas previstas en las bases.

Por lo que se refiere a las subvenciones de autoempleo de 2025, con un crédito inicial de 110.000 euros, se han otorgado 89.375,70 euros, y ha quedado el resto sin conceder principalmente por falta de documentación o incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.