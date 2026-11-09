El Ayuntamiento de Burgos fija los servicios mínimos en el autobús urbano que afectan a 14 líneas

BURGOS 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga convocada para este miércoles, 11 de noviembre, ha modificado el funcionamiento habitual de la red de autobuses urbanos de Burgos, afectando a la circulación con servicios mínimos en 14 líneas de la ciudad.

Según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press, las líneas afectadas por los servicios mínimos son la L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L11, L13, L14, L16, L18 y L21. Por su parte, la L100-Servicios Especiales ha mantenido sus horarios habituales.

Asimismo, la prestación de estos servicios ha quedado supeditada a que se garantice la salida de los vehículos de las cocheras y su circulación en condiciones de seguridad para usuarios y conductores, por lo que el Ayuntamiento de Burgos ha recomendado planificar los desplazamientos con antelación.

Además de los transportes, la huelga ha afectado a la Sección de Industria, Comercio y Consumo, en la que se han fijado servicios mínimos para asegurar la apertura, el cierre y el funcionamiento básico de los mercados municipales de gestión directa.

En concreto, el Mercado Norte y el Mercado G9 han contado con dos trabajadores cada uno -distribuidos en turnos de 6.00 a 14.00 horas y de 14.00 a 20.30 horas-, mientras que el mercadillo hortofrutícola ha dispuesto de un empleado en horario de 8.00 a 15.00 horas.

Igualmente, se ha garantizado la presencia de un trabajador en las oficinas de la sección, en el edificio Diego Porcelos, y de otro en la OMIC, señala el comunicado.

Finalmente, el Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas ha establecido servicios mínimos con el fin de asegurar la apertura, el cierre y el mantenimiento básico de los recintos municipales.

Para ello, la entidad ha dispuesto de un empleado por turno en cada una de las piscinas municipales y de un trabajador en la Oficina Administrativa para la atención telefónica y presencial.