El Ayuntamiento de Burgos impulsa un centro social virtual para personas mayores de 65 años

BURGOS 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha 'Casal TV', un centro social virtual interactivo para personas mayores con sesiones guiadas por profesionales de la salud y animadores para promover la estimulación cognitiva y combatir la soledad no deseada.

El concejal de Mayores, José Antonio López, ha presentado este lunes, 31 de agosto, la nueva campaña institucional frente a la soledad y esta iniciativa que se enmarca en una serie de propuestas tecnológicas orientadas a los vecinos de más de 65 años.

En concreto, 'Casal TV' traslada las dinámicas presenciales de un centro social a las televisiones de los usuarios mediante un miniordenador Android, una cámara web y un mando simplificado. El servicio ofrece sesiones guiadas por profesionales de la salud y animadores en franjas de mañana o tarde, combinando actividades físicas, estimulación cognitiva y talleres de memoria para romper el aislamiento.

En esta primera fase experimental, tal y como ha indicado López, la Concejalía ha contratado diez dispositivos iniciales a demanda, gestionados a través de la entidad Suara Cooperativa, con un presupuesto de 69.696 euros. Los plazos y los canales de solicitud presencial y telemática se anunciarán próximamente.

Este proyecto se enmarca en campaña institucional contra la soledad no deseada desarrollada por la Gerencia de Servicios Sociales y que arrancará este 1 de septiembre para prolongarse durante seis meses, hasta febrero del próximo año.

El plan contempla tres ejes fundamentales, sensibilizar a la ciudadanía, divulgar los recursos municipales y fomentar las actividades intergeneracionales.

Así, consta de una campaña publicitaria, diseñada en colaboración con la agencia Mares Media, que se desplegará en la calle mediante cuarenta muppies y 50 pantallas digitales hasta el próximo 4 de octubre.

Su estrategia visual gira en torno a tres lemas principales, 'En casa callada, el tiempo pesa el doble', 'Donde el silencio manda, la compañía falta' y 'Ojos que no ven, hijos que no visitan', con el objetivo de replantear la percepción social del envejecimiento y reconocer este problema comunitario.