BURGOS, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos invertirá cuatro millones en contratos de emergencia para restablecer su servicio de autobuses y paliar los daños estructurales y operativos causados por el incendio de las cocheras municipales del pasado 20 de abril.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de la capital burgalesa, Cristina Ayala, junto al vicealcalde, Juan Manuel Manso, y el concejal encargado de Autobuses Urbanos, César Barriada, tras la reunión del consejo del Servicio de Movilidad y Transportes (SMYT), donde se ha diseñado una hoja de ruta que culminará con el traslado definitivo de las instalaciones al polígono de Villalonquejar.

El plan de choque inmediato contempla tres grandes ejes de gasto que se materializarán en la inversión de 1,5 millones al acondicionamiento de un solar adyacente perteneciente a Aguas de Burgos para el aparcamiento de la flota.

Asimismo, se invertirán 900.000 euros en la demolición de las naves calcinadas, cuyas paredes presentan riesgo de colapso, y otros 800.000 euros en una estación de carga rápida de gas natural comprimido (GNC).

A este despliegue se sumarán dos microbuses para restablecer la línea 15 del centro histórico, uno aportado por la UTE de renting y otro cedido voluntariamente por el Ayuntamiento de Segovia.

La regidora ha explicado que tras reunirse con los conductores se ha conocido el dato de que el número de usuarios se ha incrementado de forma notable desde el siniestro, una tendencia que se ha disparado con la gratuidad temporal del servicio activada este lunes.

Esta afluencia masiva, ha sostenido la alcaldesa, ha provocado ralentizaciones en los tiempos de llegada, un factor que el equipo de Gobierno prevé corregir con un futuro al redimensionar el servicio, si bien a medio plazo, el Consistorio reorganizará sus servicios auxiliares.

Por su parte, el vicealcalde y responsable de Vías y Obras, Juan Manuel Manso, ha confirmado que la maquinaria y el personal de brigadas se trasladarán al Camino de Valdechoque, en unas instalaciones cedidas por la Diputación Provincial.

Este movimiento permitirá liberar espacio en la carretera de Poza para que el taller de autobuses pueda operar con mayor holgura mientras se rehabilita la zona no calcinada.

De cara al futuro, Ayala ha fijado el horizonte en el polígono de Villalonquejar, donde se ubicarán las cocheras definitivas. El proyecto pivotará sobre la sostenibilidad y se centrará en un mix energético de vehículos eléctricos y de hidrógeno, "aprovechando que Burgos es pionera en el Valle del Hidrógeno con el objetivo de alcanzar las cero emisiones para el año 2035".