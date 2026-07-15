Ayuntamiento de Burgos llevará al Consejo de Deportes el uso de 'burkini' en piscinas para que los grupos se pronuncien

BURGOS 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado este miércoles que la concejala de Deportes llevará al Consejo de Deportes la normativa que regula el uso de las piscinas para que los diferentes grupos municipales se manifiesten sobre si es necesario un cambio en el reglamento después de que tres mujeres fueran expulsadas por llevar 'burkini'.

Así lo ha apuntado Ayala en declaraciones a los medios durante la visita que ha realizado al polideportivo 'Carlos Serna' para ver la evolución de los trabajos de sustitución del suelo que se está llevando a cabo.

Sobre la expulsión de la mujeres que llevaban burkini, Cristina Ayala ha aseverado que "lo que se ha hecho es cumplir con la normativa. No se hace nada diferente a lo que se ha venido haciendo en la ciudad" tras lo que ha afirmado que la edil de Deportes llevará el reglamento al Consejo de Deportes "para que los grupo políticos puedan opinar si hay que seguir con la misma normativa y las mismas reglas o plantease" algunos cambios.

"En función de lo que digan los grupos se tomará una decisión", ha sentenciado la alcaldesa, quien ha insistido en que "es un buen momento para que todos los partidos representados en el Consejo de Deportes puedan opinar y después tomar decisiones".