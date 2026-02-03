Ayuntamiento de Burgos mantiene bonificaciones del IBI para familias numerosas, con descuentos de hasta el 90%

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos mantiene las bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) dirigidas a las familias numerosas del municipio, que pueden alcanzar hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto en función del valor catastral de la vivienda y de la categoría de la familia.

Para beneficiarse de esta reducción fiscal, las personas interesadas deberán presentar la solicitud antes del 27 de febrero de 2026, último día hábil del mes de febrero, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Tal y como recoge la Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto0, podrán acceder a esta bonificación "los sujetos pasivos del impuesto que ostenten la condición de titulares de familia numerosa conforme a la Ley de Protección a las Familias Numerosas, siempre que la vivienda objeto de la bonificación constituya su residencia habitual".

La bonificación se aplicará únicamente a una vivienda por unidad familiar, incluso en el caso de que el sujeto pasivo sea titular de más de un inmueble en el municipio, y siempre que el valor catastral de la vivienda esté debidamente individualizado, detalla la información.

Además, será requisito indispensable que el solicitante esté empadronado en Burgos, que el título de familia numerosa se encuentre en vigor y que se esté al corriente en el pago de las obligaciones tributarias por este impuesto, recoge la normativa.

Los porcentajes de bonificación varían según el valor catastral de la vivienda y la categoría de la familia numerosa. Para viviendas con un valor catastral de hasta 204.000 euros, la bonificación será del 90 por ciento tanto para familias de categoría general como especial. En el tramo comprendido entre 204.000 y 408.000 euros, la reducción será del 50% para la categoría general y del 80 por ciento para la especial.

En el caso de viviendas con un valor superior a 408.000 euros, la bonificación alcanzará el diez por ciento para familias numerosas de categoría general y el 30 para las de categoría especial.

Una vez concedida, la bonificación se mantendrá en ejercicios sucesivos sin necesidad de presentar una nueva solicitud, "siempre que se conserven las condiciones que dieron derecho a su aplicación".

"No obstante, la pérdida de vigencia del título de familia numerosa o el cambio de domicilio de la vivienda habitual implicarán la pérdida del derecho a la bonificación, siendo necesario aportar la documentación renovada o presentar una nueva solicitud dentro de los plazos establecidos", detalla el comunicado.

TRAMITACIÓN

Las solicitudes pueden tramitarse de forma presencial en las Oficinas de Atención al Contribuyente (BAC) de la Plaza Mayor o de Gamonal-Capiscol, con cita previa, a través de la Oficina Virtual Tributaria o mediante el Registro Municipal del Ayuntamiento de Burgos.

Para su tramitación será necesario presentar la instancia general debidamente cumplimentada, indicando la referencia catastral del inmueble, junto con el documento acreditativo en vigor de familia numerosa.

El Ayuntamiento recuerda que las solicitudes presentadas fuera de plazo "no surtirán efecto en el ejercicio en curso, aplicándose la bonificación en el año siguiente al de su presentación".