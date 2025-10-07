Ayuntamiento de Burgos niega que haya una plaga de ratas y pide que no se alarme a la población

BURGOS 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha negado que exista "una plaga de ratas" en la ciudad después de que saltase la alarma al difundirse en redes la imagen de un roedor en un céntrico local de hostelería.

Al respecto, Niño ha asegurado que las quejas han ascendido a más de un centenar por la presencia de estos roedores, muchas de ellas son "repetitivas y otras de ámbito particular", donde no tiene competencia del Ayuntamiento y ha precisado que "no es un incremento para determinar que hay una plaga de roedores".

Asimismo, Niño ha pedido "que no se alarme a la población con este tema".

El concejal de Medio Ambiente ha precisado que el Ayuntamiento interviene en lo que tiene que ver con plagas en aquellos campos en los que tiene competencias como el alcantarillado, o las redes públicas, por lo que no puede actuar en locales privados, comunidades de vecinos o locales que no sean de su propiedad. En estos casos corresponde intervenir a los propietarios.

Carlos Niño ha apuntado que el trabajo del Ayuntamiento consiste en el control de plagas, en comprobar que los tratamientos "son efectivos y siguen activos", con un continuo seguimiento de estos tratamientos durante todo el año, a lo que ha añadido que la respuesta municipal "es rápida".

El concejal de Medio Ambiente ha advertido de que las competencias del Consistorio son sobre sus redes de saneamiento, y no pueden hacer tratamientos en vía pública.

Para tratar de reforzar estas actuaciones, el área de Medio Ambiente y Sanidad trabaja en "ampliar el número de trabajadores" para incrementar la implementación de más protocolos para hacer frente a los retos.

Con respecto al control de las palomas, se ha observado que "ha disminuido el número de quejas" sobre la presencia de estas aves y según ha reconocido Niño se ha incrementado "la captura de la paloma torcaz", que es mucho más complicada que la común para su captura y "produce más daños". En Burgos se recogen entre 2.000 y 3.000 ejemplares al año.

PLAN DE SALUD.

Por otro lado, sobre el plan de salud para evaluar la salud del municipio Carlos Niño ha explicado que se va a contratar los servicios de una empresa para realizar el II Plan de Salud de la ciudad. El fin es realizar "un análisis" de la situación de la salud en el municipio, determinando los principales problemas de salud no detectables o que están infravalorados y que pueden constituir algún tipo de problema social.

Este documento es estratégico y "orientará la gestión de la salud pública" en el ámbito de Burgos y la previsión es que cuente con unas líneas de acción claves para mejorar las condiciones de vida de la población.

Además, servirá para establecer un diagnóstico de la salud en Burgos, establecer objetivos y prioridades.