El Ayuntamiento de Burgos oferta 2.344 plazas de envejecimiento activo para el curso 26-27

BURGOS 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ofertará un total de 2.344 plazas dentro del programa de Envejecimiento Activo para el curso 2026-2027, lo que supone un incremento de 185 puestos respecto a los 2.159 del curso pasado.

Así lo ha señalado el concejal del ramo, José Antonio López, durante la presentación del programa municipal, una iniciativa dirigida a personas mayores de 60 años y jubilados, con preferencia para los empadronados en la ciudad, que busca "optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad", con un especial hincapié en la "lucha contra la soledad no deseada".

Las cuotas anuales oscilan entre los 40 y los 80 euros, aunque muchas actividades son gratuitas y se contemplan bonificaciones o exenciones totales según las ordenanzas municipales.

El programa, que se adapta al calendario escolar y se interrumpirá durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa, se desarrollará del 21 de septiembre de 2026 al 11 de junio de 2027.

Las inscripciones se llevan a cabo desde el 3 al 11 de septiembre de 2026, mientras que el sorteo de plazas será el sábado 12 de septiembre. La publicación de admitidos se realizará tres días después y las vacantes se adjudicarán a partir del 16 de septiembre de 2026 para iniciar las clases el 21 de septiembre de 2026.

Las actividades se impartirán en enclaves como las aulas María Zambrano, el espacio mayor de Capiscol, varios centros cívicos de la ciudad (San Juan, Gamonal Norte, Río Vena, San Agustín y Vista Alegre), el centro social de Vadillos y los centros de acción social y culturales de barrios como Villatoro y Cortes.

El programa se estructura en torno a siete bloques temáticos diseñados para promover el bienestar físico, mental y social de los participantes. Se trata de las de estimulación cognitiva; promoción de la salud; de expresión artística; promoción sociocultural; nuevas tecnologías, voluntariado y del área convivencial con espacios de encuentro y seminarios.