El Ayuntamiento de Burgos oferta 580 plazas para menores en el programa infantil de Semana Santa

Archivo - La concejal de Servicios Sociales de Burgos, Mila del Campo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

BURGOS 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ofertará 580 plazas para niños de entre tres y doce años en su programación infantil de Semana Santa en los centros cívicos de la ciudad.

Estas jornadas se van a celebrar los días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril con la actividad llamada 'Exploradores del patrimonio', que busca no solo facilitar la conciliación laboral, sino también "reforzar el arraigo de los más pequeños con su entorno", como ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo.

La idea de los programadores es que los niños "no sólo vivan en Burgos, sino que conozcan la ciudad" y se sientan parte de su historia. El eje central será el descubrimiento del patrimonio cultural y natural tanto de la ciudad como de la provincia a través de "talleres y dinámicas participativas" y combinar la parte educativa con la de la "conciliación familiar".

Las actividades, que tendrán un horario principal de 10.00 a 14.00 horas, contarán con servicios adicionales de madrugadores y continuadores para ampliar la cobertura desde las 8.00 hasta las 15.00 horas.

Las familias interesadas podrán realizar la inscripción del 2 al 6 de marzo y, con las personas inscritas, se realizará un sorteo de plazas -si se supera las inscripciones por encima del número previsto-, el día 9 de marzo. El precio general del programa se ha fijado en 30 euros, con suplementos de entre 7,50 y 12,50 euros para quienes requieran los servicios de custodia ampliada.

La concejala de Servicios Sociales también ha hecho un llamamiento a participar en las ludotecas familiares que abrirán por las tardes para que pequeños y mayores "jueguen en familia".