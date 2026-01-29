Ayuntamiento de Burgos oferta cuatro contratos de formación para menores de 30 años y diez meses de duración

BURGOS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Personal del Ayuntamiento de Burgos ha lanzado una nueva oferta de empleo destinada a cubrir cuatro puestos de trabajo mediante contratos de formación, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de personas jóvenes recientemente tituladas.

Las personas interesadas en optar a estos puestos deberán tener menos de 30 años y haber finalizado sus estudios en los últimos tres años, aunque el plazo de amplía a cinco años en el caso de personas con discapacidad.

El periodo de contratación será de un máximo diez meses y la convocatoria incluye un puesto de arquitecto/a técnico para el área de Licencias, un puesto de ingeniero/a civil o ITOP también para el área de Licencias, y dos plazas de oficiales de primera (albañiles) destinadas al área de Patrimonio.

Toda la información relativa a los requisitos, plazos y procedimiento de solicitud puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Burgos.

Asimismo, las personas interesadas pueden solicitar más información a través del correo electrónico planesempleo@aytoburgos.es.