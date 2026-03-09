Ayuntamiento de Burgos ofertará 1.100 plazas de campamentos de verano y 2.896 para cursos de agua y raqueta

BURGOS 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez, ha presentado este lunes la programación de verano de campamentos, que contará con 1.100 plazas, a lo que hay que sumar las 2.896 para los diferentes cursos de agua y raqueta.

Con esta propuesta se busca "dar una solución real" a las familias en cuanto "conciliación con ocio saludable" y como ha xplicado Álvarez, los campamentos multideportivos están dirigidos a escolares nacidos entre 2012 y 2019 (de 7 a 14 años).

Las actividades se desarrollarán del 30 de junio al 4 de septiembre, de lunes a viernes, con sedes en El Plantío (pista de patinaje y hockey) y en San Amaro, en horario general de 9:00 a 15:00 horas, aunque en El Plantío se habilitará una opción para madrugadores desde las 8:00 horas.

El precio fijado es de 42 euros para abonados y 60 euros para no abonados y el plazo de inscripción se abrirá el 17 de marzo a las 8:00 horas para los abonados, mientras que los no abonados podrán hacerlo a partir del 19 de marzo.

Inicialmente, el límite será de dos campamentos por persona, pero a partir del 30 de abril todas aquellas plazas que no hayan sido cubiertas "se relanzarán sin límite de inscripciones", para que pueda optar cualquier persona.

Según ha explicado la concejala, se han programado salidas al aire libre a entornos como Fuentes Blancas, La Quinta, El Parral o las pistas de atletismo, aunque cada semana irán cambiando las actividades y se irán personalizando según la demanda y las edades de los participantes.

Asimismo, la programación de verano incluye ocho modalidades de cursos acuáticos en las cuatro piscinas municipales. Destaca la matronatación para bebés (de 4 a 36 meses), natación para todas las edades -incluyendo grupos específicos para mayores de 55 años- y disciplinas como aquagym, aquapilates y aquairobic.

Como novedad técnica, se impartirá un curso de 'power natación' en El Plantío para mayores de 16 años, enfocado a obtener un mayor rendimiento en el agua y diseñado para "opositores que lo necesiten dentro de sus programas".

En el bloque de raqueta, se han organizado grupos de pádel (en San Amaro), tenis (en Río Vena, San Amaro y El Plantío) y frontenis (exclusivamente en el José Luis Talamillo), con categorías que abarcan desde infantil hasta adultos. La gestión de estos servicios ha sido adjudicada a la empresa Arasti Barca por un coste de 115.000 euros.

El pasado verano se registraron 2.297 usuarios en estas actividades con unos ingresos que alcanzaron los 92.078 euros, frente a un gasto en monitores y material de 112.817 euros.