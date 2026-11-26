BURGOS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación especial de Navidad diseñada por la red municipal de centros cívicos de Burgos incluirá 1.200 plazas infantiles divididas por primera vez en dos turnos semanales "para favorecer la conciliación familiar", además de ludotecas en familia y una oferta específica de talleres para adultos.

Según ha informado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Milla del Campo, el plazo de inscripción ya está abierto y, aunque el cierre inicial estaba previsto para este viernes, día 27, el Consistorio mantendrá "margen suficiente" para cubrir todas las vacantes disponibles.

El sorteo de plazas se celebrará el 1 de diciembre, las listas se publicarán el día 3 y, a partir del 9, se abrirá una nueva ventana para solicitar los puestos que hayan quedado libres.

La principal novedad de esta edición radica en la "división de la programación" en dos semanas independientes. De este modo, las familias no tienen que reservar todo el periodo vacacional y pueden elegir el tramo que mejor se adapte a sus necesidades laborales.

El primer turno se desarrollará los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre, mientras que el segundo abarcará los días 4, 5, 7 y 8 de enero. Cada bloque de cuatro jornadas tendrá un coste de 24 euros y un horario base de 10.00 a 14.00 horas.

Para las familias que requieran mayor flexibilidad, los centros pondrán a su disposición el servicio opcional de cuidados a la infancia, que permitirá dejar a los menores desde las 8.00 horas y recogerlos hasta las 15.00 horas.

Además de los talleres creativos y salidas por la ciudad, el programa infantil contempla espectáculos como la obra 'Papá Noel y la magia de Navidad', prevista para el viernes 13 de diciembre, o la propuesta 'Cuentos, risas y rock and roll', a cargo de Cede Clown, el lunes 4 de enero.

PARA ADUTOS

Junto a la propuesta infantil, la red de centros cívicos ampliará el horario de sus ludotecas para fomentar el juego conjunto entre padres e hijos.

Los espacios de Río Vena, Vista Alegre, Capiscol, San Agustín, Huelgas, Gamonal Norte y San Juan abrirán sus puertas los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre, así como el 4, 7 y 8 de enero, en horario de 18.00 a 19.30 horas. Asimismo, el servicio de préstamo de juguetes estará operativo los miércoles 23 y 30 de diciembre, de 17.30 a 18.00 horas.

Por su parte, el bloque destinado al público adulto abrirá su plazo de inscripción este lunes, día 30, hasta completar aforo. La programación reúne cinco talleres demostrativos enfocados en la gastronomía y la decoración festiva: cata de vinos y quesos, entrantes y aperitivos navideños, elaboración de velas, cocina navideña y un curso específico para aprender a preparar el tradicional roscón de Reyes.

El calendario se completará con iniciativas orientadas a la convivencia vecinal, entre las que destacan la instalación de árboles colaborativos y de los deseos, actuaciones de grupos de guitarra y recitales de villancicos. El programa íntegro podrá consultarse en la página web municipal.