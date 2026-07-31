El Ayuntamiento de Burgos reabre este sábado la fortaleza del Castillo tras una inversión de 3,1 millones

El equipo que ha diseñado y actuado en la fortaleza con el alcalde en funciones, Juan Manuel Manso, en la estructura que recrea el palacio de Alfonso X - EUROPA PRESS

BURGOS, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos reabrirá al público este sábado, 1 de agosto, la fortaleza del Castillo, tras una inversión de 3,1 millones, en una jornada de puertas abiertas que permitirá la visita gratuita al recinto en horario continuado de 11.00 a 21.00 horas.

El alcalde en funciones, Juan Manuel Manso, ha explicado que las entradas estarán limitadas a un aforo simultáneo de 100 personas por razones de seguridad y vigilanica.

Lo ha hecho durante una visita al monumento tras la recepción formal de las obras, en la que ha explicado que el proyecto de intervención ha sido diseñado conjuntamente por Estudio Ajo y AGU Arquitectos bajo el lema 'Castillos en el aire'.

Durante la visita, Manso ha valorado el impulso inicial de la exconcejala de Ciudadanos Rosario Pérez Pardo, promotora del proyecto para frenar el deterioro del espacio, así como la labor del representante municipal y director de la obra, Antonio Cámara.

Los responsables han señalado la complejidad técnica del proyecto, especialmente en el cálculo de elementos finitos y simulación numérica de la malla metálica perimetral, lo que obligó a ajustar el presupuesto inicial.

El diseño arquitectónico recupera la volumetría del antiguo palacio de Alfonso X, destruido por las tropas napoleónicas en su retirada en 1813, distinguiendo las diferentes etapas históricas del complejo a través de sus materiales. la piedra para la época medieval, el metal para la recreación histórica alfonsina y la madera para los elementos representativos de la etapa napoleónica.

A partir de este sábado, los visitantes podrán recorrer el recinto a través de una red de pasarelas que ofrecen nuevas perspectivas de la ciudad.

Quedan temporalmente cerradas la ruta exterior entre murallas, la segunda puerta del recinto y las galerías subterráneas inferiores conectadas con el pozo -aunque ya rehabilitadas- hasta que se configure el personal especializado para la atención turística.

Para enriquecer la visita en esta primera fase, se ha elaborado un folleto informativo que estará disponible en los próximos días. Asimismo, el Ayuntamiento trabaja en la contratación de un proyecto integral de musealización y en una sala inmersiva, con una inversión estimada de 600.000 euros, cuyo expediente se licitará en los próximos meses.

Además, la fortaleza estrenará un nuevo horario de iluminación ornamental este verano, que se mantendrá desde el anochecer hasta las 1.30 horas mediante sensores de luminosidad, en lugar de apagarse a las 00.00 horas como hasta ahora.

El objetivo es reforzar la visibilidad del monumento y del mástil de la bandera como elementos identitarios de la ciudad, de forma especial ante la llegada del final de etapa de la Vuelta Ciclista a España el próximo martes, 4 de agosto.

Una vez implementada toda la narrativa museográfica y la sala inmersiva, el Ayuntamiento estudiará la sostenibilidad económica del recinto mediante la regulación de un precio de entrada que contribuya a sufragar sus costes de mantenimiento.