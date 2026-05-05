El Ayuntamiento de Burgos reforzará la vigilancia contra el ruido con mediciones durante todo el año

BURGOS 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha anunciado que reforzará la vigilancia contra la contaminación acústica mediante una nueva campaña de mediciones que, por primera vez, se extenderá a lo largo de todo el año. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha avanzado que el objetivo de esta medida es obtener un diagnóstico "más real" de la situación sonora de la ciudad.

Estas actuaciones no solo se centrarán en las tradicionales Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), sino que se ampliarán a nuevos puntos tras detectar un incremento de las quejas vecinales.

En lo que va de año 2026, el balance de expedientes sancionadores se ha elevado a 42 incoaciones, de las cuales dos han sido calificadas como "muy graves". Niño ha subrayado que esta categoría de infracción conlleva una sanción mínima que parte de los 12.000 euros. Estos datos se suman al balance del pasado año 2025, ejercicio que cerró con un total de 99 expedientes, incluyendo nueve infracciones calificadas en el grado máximo de gravedad.

El edil ha aclarado que los expedientes son muy "dispares en cuanto a ubicación" y que no existe una zona única que concentre las multas. Las sanciones se derivan de denuncias donde la Policía Local certifica que se han superado los umbrales permitidos, llegando a rebasar los 35 decibelios por encima del límite en los casos graves. No obstante, ha reconocido un malestar vecinal "continuo" en áreas como las Bernardas, las Llanas o la calle San Juan, a las que se suman ahora en estudio la calle Briviesca o las Bernardillas.

De forma paralela, el Consistorio burgalés ha planificado el lanzamiento de un nuevo Plan de Salud Municipal para el mes de junio. Este documento ha sido elaborado por la consultora GeoCyl con una inversión de 17.666 euros y vendrá a sustituir al plan vigente desde el año 2009. El nuevo marco estratégico abordará de forma transversal materias como la movilidad sostenible, el fomento de hábitos de vida saludables y la salud mental para actualizar las políticas locales a las necesidades actuales.

Finalmente, el concejal ha informado de que la Junta de Castilla y León ha mostrado su intención de reactivar la red de promotores de vida saludable. Se trata de una alianza voluntaria entre municipios que quedó mermada tras la pandemia y en la que Burgos ha confirmado su participación. La capital burgalesa asistirá el próximo 21 de mayo a una reunión telemática de coordinación, previa a una jornada presencial que se celebrará posteriormente en Valladolid.