Ayuntamiento de Burgos sacará a concurso la gestión de la EDAR por 35,8 millones

BURGOS 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos llevará el próximo lunes al Consejo de Administración de la Sociedad de Aguas la licitación el nuevo contrato para la explotación, conservación, mantenimiento y reparación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villalonquéjar con una base de licitación de 35,8 millones para los próximos cinco años.

Así lo ha avanzado el presidente de la sociedad, Juan Manuel Manso, que ha explicado que la nueva licitación llega después de que Acciona, actual adjudicataria junto a Faxa, haya comunicado que no prorrogará su contrato de explotación al aducir pérdidas económicas.

El pliego que se someterá a votación plantea un periodo de ejecución de cinco años, por lo que cierra la puerta por completo a cualquier fórmula de prórroga extraordinaria.

En el plano económico, Manso ha insistido en la magnitud técnica y presupuestaria de la operación, al catalogarla como uno de los "pilares fundamentales para garantizar la estabilidad del ciclo integral del agua en la ciudad".

El presidente de la Sociedad ha explicado que la subida presupuestaria del nuevo macro contrato, que hace unos años era de cuatro millones por año, responde a un cambio de escenario "normativo y técnico". Frente a las condiciones de 2022, los pliegos que se someterán a votación el lunes incorporan exigencias "mucho más ambiciosas" para los licitadores.

Manso ha señalado que la modificación obedece a las nuevas directrices legislativas en materia del ciclo del agua, centradas fundamentalmente en "garantizar un mayor control sobre la calidad de los vertidos y en optimizar los procesos de la planta".

Unos estándares "más estrictos" que, ha argumentado, elevan el coste del servicio respecto al modelo anterior, aunque se defienden "como una evolución positiva y necesaria para la ciudad".