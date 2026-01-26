Ayuntamiento de Burgos se suma al Día Mundial de la Educación Ambiental y recogerá las propuestas vecinales para mejorar

BURGOS 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos se une este lunes a la celebración internacional del Día Mundial de la Educación Ambiental y así el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha reafirmado el compromiso del Consistorio con este ámbito al tiempo que ha comprometido "esfuerzos para seguir fomentando la educación ambiental" a través de los mecanismos municipales.

Por ello, el concejal ha animado a la participación y colaboración ciudadana para lograr "un Burgos más habitable y más sostenible" y para ello Medio Ambiente recogerá todas las propuestas en el correo 'eduambiental@aytoburgos.es'.

Niño ha recordado que desde la Concejalía de Medio Ambiente se trabaja de con la ciudadanía y el tejido asociativo para la mejora medioambiental. Para ello, se han establecido canales que permiten adquirir conciencia del medio, aprender conocimientos, valores y destrezas y capacitar de manera individual y colectiva.

Asimismo, Carlos Niño ha recordado que también se realizan diferentes acciones enfocadas "a la resolución de problemas y el fomento de la participación ciudadana" en la conservación de recursos, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones.

Todo ello sin olvidar iniciativas dirigidas a la concienciación de niños, jóvenes y mayores sobre la problemática ambiental.

El Día Mundial de la Educación Ambiental se conmemora cada 26 de enero desde 1975. Aquel año, en la ciudad de Belgrado, se celebró el Seminario Internacional sobre Educación Ambiental que sentó las bases de ésta en el marco de los programas de Naciones Unidad.