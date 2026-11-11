El Ayuntamiento de Burgos tacha de "vergüenza" el incumplimiento de los servicios mínimos en los buses urbanos - EUROPA PRESS

BURGOS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha tildado de "vergüenza" el incumplimiento de los servicios mínimos en los autobuses urbanos, donde solo la línea 100 ha podido salir a la calle escoltada por la policía debido a los piquetes registrados han impedido la salida de vehículos de las cocheras municipales.

Ballesteros ha lamentado "profundamente" el impacto que este bloqueo ha tenido sobre los vecinos con citas o urgencias médicas en el centro hospitalario, ya que la interrupción del servicio ha afectado de lleno al transporte de viajeros hacia el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Aunque la portavoz municipal ha subrayado el respeto institucional al derecho de huelga, ha defendido que debe conciliarse con el derecho de la ciudadanía a disponer de las rutas mínimas pactadas, especialmente en un ámbito tan sensible como el sanitario.

Por su parte, el resto de las dependencias e instalaciones del Ayuntamiento de Burgos operan con absoluta normalidad y prestan sus servicios habituales.

Lo mismo ocurre en la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, donde las diferentes prestaciones de su competencia se están desarrollando sin incidencias destacables.

El Ayuntamiento mantiene desplegado un dispositivo especial compuesto por agentes de la Policía Local y efectivos del Parque de Bomberos para vigilar el cumplimiento de la jornada y reaccionar ante posibles altercados en la vía pública.

Por su parte, el concejal de Movilidad, César Barriada, ha tachado de "repugnante e intolerable" la situación vivida a primera hora de este miércoles a las puertas de las cocheras municipales.

Los piquetes informativos han impedido el arranque de los servicios mínimos pactados para la jornada de huelga general, una convocatoria que desde el equipo de Gobierno respetan, aunque reiteran su carácter "principalmente político".

ACUERDO DEL 33%

Barriada ha recordado que el Consistorio cerró el pasado viernes un acuerdo con las centrales sindicales UGT, CCOO y CGT para fijar una cobertura mínima del 33 por ciento.

Este dispositivo preveía poner en circulación 20 de los 58 vehículos que operan habitualmente para garantizar los transbordos en todas las rutas de la ciudad, incluida la línea 100 de servicios especiales.

Sin embargo, el plan se ha visto truncado desde el primer viaje programado a las 6.10 horas en la línea 1 (Gamonal-Avenida del Arlanzón), que no ha podido partir.

Tampoco lo han hecho los vehículos con salida prevista a las 7.00 y a las 7.10 horas debido al bloqueo exterior.

El edil ha cargado con dureza contra las consecuencias de este parón al asegurar que "se ha tomado a los burgaleses como rehenes", afectando de forma directa a usuarios vulnerables.

En este sentido, ha puesto el foco en los viajeros de la línea 13 que necesitaban acudir al Hospital Universitario de Burgos para consultas o tratamientos médicos y se han quedado sin transporte.

Los incidentes también han salpicado a la línea 100, orientada al traslado de personas con Párkinson desde la calle Loudun.

Este autobús tan solo ha podido abandonar las cocheras a las 9.30 horas tras ser escoltado por la Policía Local, aunque se ha visto obligado a dar la vuelta y regresar a las instalaciones municipales poco después ante la imposibilidad de completar su itinerario.

Según ha detallado el responsable de Movilidad, en la carretera de Poza se han registrado episodios con contenedores volcados, conatos de incendio, presencia de gases e incluso el lanzamiento de miguelitos y clavos para mellar los neumáticos de la flota municipal.

REORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO Y RUTAS RADIALES

La normalización progresiva del servicio se ha iniciado a las 11.30 horas con la salida del primer vehículo de la línea 13 hacia el hospital.

A partir de las 12.15 horas se ha completado el despliegue escalonado del resto de los itinerarios previstos en los servicios mínimos.

Para mitigar posibles altercados y agilizar el tránsito, el Ayuntamiento ha modificado el esquema habitual del transporte urbano.

La red ha dejado de ser transversal y ha pasado a operar mediante rutas radiales. las líneas de la zona este concluirán en la Plaza de la Vega, mientras que las procedentes del oeste finalizarán en la Plaza de España.

Asimismo, se ha suprimido el paso de los autobuses por el tramo de la calle Vitoria a partir de la confluencia con la Avenida de Cantabria con el objetivo de evitar los puntos de mayor conflicto durante el resto de la jornada.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha hecho balance s del dispositivo desplegado con motivo de la jornada de huelga general.

Un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Policía Local que contó con una reunión previa de planificación celebrada en la jornada de ayer y que mantiene sobre el terreno a 48 agentes locales, 30 del turno habitual más 18 de refuerzo.

Durante su comparecencia, Manzanedo ha calificado la convocatoria de "injustificada", sumándose a las manifestaciones previas de sus compañeros de equipo de Gobierno.

El edil ha lamentado la falta de respeto hacia los servicios mínimos acordados, señalando que las protestas no solo han afectado a la ciudadanía y a los conductores de los autobuses urbanos, sino que han incluido momentos de tensión e increpaciones hacia los propios efectivos de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, los efectivos del Parque de Bomberos han tenido que actuar en diversos puntos del espacio público.

En concreto, han sofocado las llamas en dos contenedores ardiendo y han procedido al levantamiento y reposición de otros seis recipientes que habían sido volcados para bloquear la calzada.

El responsable del área ha destacado la "efectiva coordinación" entre administraciones para mitigar el impacto de las movilizaciones y velar por el orden en la capital.