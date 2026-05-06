El Ayuntamiento de Burgos trabaja para adelantar la apertura del nuevo puente del Castillo a finales de mayo

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, visita las obras del puente del Castillo. - EUROPA PRESS

BURGOS 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos trabaja para adelantar la apertura del nuevo puente del Castillo, actualmente en obras, a finales de mayo, para la festividad de la Virgen de la Blanca que se celebra en el entorno.

El Ayuntamiento de Burgos encara así la recta final de las obras de la infraestructura que ha supuesto una inversión inicial de 712.000 euros y que viene a "resolver los graves problemas de estabilidad y seguridad", según ha indicado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien ha visitado el lugar junto al vicealcalde y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Juan Manuel Manso.

Aunque el plazo oficial de finalización expira en junio, el equipo de Gobierno trabaja con la constructora para intentar adelantar la apertura al tráfico y al tránsito peatonal para la festividad de la Virgen de la Blanca.

En este contexto, Ayala ha supervisado este miércoles unos trabajos que han transformado por completo un "enclave estratégico", ya que se ha llevado a cabo la construcción de un puente "absolutamente nuevo" tras detectarse grietas en los estribos y corrosión en las armaduras que comprometían la firmeza del paso anterior.

La nueva estructura, que cuenta con una luz de 13,6 metros y una anchura total de 12 metros, destaca por su mejora en la seguridad vial. Asimismo, se ha ampliado el tablero superior en cuatro metros y la parte inferior en siete, lo que ha permitido habilitar aceras y accesos peatonales de los que antes carecía la zona.

En total, la actuación abarca 2.300 metros cuadrados e incluye "la renovación de los servicios públicos subterráneos", nueva iluminación LED, la adecuación de las zonas verdes y la recuperación de la senda peatonal del cinturón verde.

Respecto al coste final, la regidora ha matizado que, aunque se adjudicó con una bajada del 8 por ciento sobre el presupuesto de licitación, actualmente se tramita un modificado de obra para incluir mejoras no previstas inicialmente.

APERTURA DE LA FORTALEZA, EN 2027

Por lo que respecta a la apertura de la fortaleza del Castillo, la alcaldesa ha señalado que, si bien la reconstrucción de la estructura está finalizada, aún queda "pendiente el equipamiento" de las áreas de interpretación e inmersión.

De este modo, la previsión municipal apunta a principios del próximo año para tener el complejo totalmente operativo.

Por otro lado, Manso ha aclarado la situación de las bicicletas eléctricas municipales que permitirán subir al Castillo y que permanecen en depósito. Según ha detallado, la actual empresa concesionaria del servicio Bicibur "ha declinado asumir su mantenimiento" alegando que el alto índice de vandalismo hace "inviable económicamente el contrato vigente".

Ante esta situación, el Ayuntamiento ya prepara un nuevo pliego de condiciones que incluya específicamente estos vehículos para garantizar su puesta en marcha con un servicio técnico adecuado.