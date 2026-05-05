Ayuntamiento, Cámara y CEOE lanzan una nueva edición de 'Valladolid Consolida' para impulsar emprendimiento y startups

El presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el presidente de CEOE Valadolid, Carlos Magdaleno. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamiento, Cámara de Comercio y CEOE han puesto en marcha la edición 2026 de 'Valladolid Consolida', un programa que pretende impulsar el emprendimiento y las startups, para las que establecerá nuevas líneas de colaboración empresarial e internacionalización en el marco de Valladolid Now.

El programa incorpora la segunda edición de 'Consolida Startup', que ha permitido acelerar e incubar 27 startups, generar una facturación conjunta estimada de 5,6 millones de euros y conectar a más de 200 emprendedores con una red de más de 30 inversores y ahora pretende trabajar con una treintena de startups.

El programa se ha presentado este martes en la sede de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid con la presencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, y los presidentes de la Cámara de Comercio y CEOE, Víctor Caramanzana y Carlos Magdaleno, respectivamente.

El alcalde de la ciudad ha recordado que el programa 'Valladolid Consolida' arrancó en 2013 (desde entonces más de 200 empresas han participado) con una aportación municipal de 40.000 euros y ahora asciende a 320.000 al año que se gestionan a partes iguales a través de la CEOE y la Cámara.

En este contexto, Jesús Julio Carnero ha recordado que la esencia del programa es proporcionar el apoyo para conseguir que una empresa "principiante", que acaba de nacer, "pueda mantenerse en esa constante evolución y pueda crecer, pueda ser cada día más competitiva".

El primer edil ha señalado que Consolida es "hablar por supuesto de modelo de negocio", pero también de digitalización, sostenibilidad, internacionalización y de "jugar con el talento" que se tiene en Valladolid y su importancia.

"En ese cóctel de esas cinco variables está el futuro de la transformación", ha afirmado Carnero, quien ha agregado que Consolida "fija su idea" en algo "muy importante" como son las startups para lograr su consolidación en un proceso de "incubación" que tiene que ver con su salida adelante.

CONEXIÓN CON UNIVERSIDADES

A este respecto, ha explicado que lo que se pretende es que estas empresas "puedan jugar con entornos reales para poder llevar a cabo sus modelos demostrativos" con empresas en la ciudad de Valladolid y, además, en conexión con las universidades, tanto con la UVA como con la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

En la misma línea, el alcalde de la ciudad ha apuntado que se trata también de generar ecosistemas que se sumen a aquellos con los que Valladolid cuenta como el de la automoción, la industria agroalimentaria o el "incipiente" que tiene que ver con los contenidos digitales en una apuesta para llevar a cabo la posibilidad de que el talento que se genera "pueda quedarse si se quiere quedar aquí o pueda volver si ya se ha ido".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha destacado el proyecto "común" que supone 'Valladolid Consolida', con una "hibridación" a través de las administraciones y la parte privada.

Caramanzana ha señalado el contexto de incertidumbre actual, al que las empresas ya se han "acostumbrado" con el tiempo, pero ha apuntado el hecho diferencial de que ahora la competencia, en lugar de en la eficacia, la productividad o la innovación en el marco de la globalización, se lleva a cabo entre las propias naciones e incluso entre ciudades.

A este respecto, ha asegurado que las más grandes no serán las que más avances, sino las que construyen ecosistemas en los que "las oportunidades suceden de manera natural", algo que considera que es en lo que se trabaja con este programa, en lograr un "ecosistema emprendedor sólido". Para ello, ha destacado dos elementos como el apoyo a las startups y a la internacionalización, aspecto este último "estratégico" por el que apuesta la Cámara de Comercio y que situará en el "eje" de su 140 aniversario que celebra este año.

En la misma línea, el presidente de CEOE Valladolid ha subrayado la importancia de unir la consolidación de empresas con el apoyo a las startup y que, cuando surja una idea, automáticamente se piense en Valladolid como territorio donde se puede realizar.

Para ello, ha aclarado que los empresarios no tienen en su manera de ser "poner zancadillas", sino que están para sumar y complementarse y por ello ha animado a llamar a la puerta de las mismas para poner en marcha ideas y, si en una primera ocasión no se atiende, volver a hacerlo, porque "una idea no desarrollada convenientemente es un fracaso de todos".

Además, ha alentado a "no parar de llamar" constantemente cuando surja un "pequeño bache" porque los que tienen más experiencia no quieren que se produzca "el mismo tropiezo" que ya tuvieron otros.

PROGRAMA

El plan de acción de 2026 integra, entre otras actuaciones, una nueva edición de Consolida Startup, un programa diseñado para acompañar a proyectos tecnológicos en sus fases de incubación y aceleración, facilitando su consolidación y su conexión con el tejido empresarial.

En su primera edición, el programa ha permitido acelerar e incubar 27 startups, generar una facturación conjunta estimada de 5,6 millones de euros y conectar a más de 200 emprendedores con una red de más de 30 inversores, consolidando una base sobre la que se construye esta nueva convocatoria.

La edición de 2026 prevé trabajar con en torno a 30 empresas y combinar proyectos en fase de incubación y aceleración en sectores como salud, inteligencia artificial, desarrollo de negocio, ciudades inteligentes, construcción sostenible, educación o servicios tecnológicos avanzados.

El programa contempla un itinerario completo que incluye formación especializada, más de 400 horas de mentoría personalizada y espacios de conexión con el ecosistema inversor a través de Venture Days y un Demo Day final, de forma que se cubren todas las etapas de madurez del emprendimiento hasta el último trimestre del año.

La nueva edición incorpora varias líneas de actuación orientadas a reforzar el impacto del programa. Entre ellas, destaca la puesta en marcha de un modelo de colaboración entre startups y empresa privada, que permitirá validar soluciones en entornos reales, generar casos de éxito y mejorar su proyección.

Asimismo, se impulsa la dimensión internacional del programa mediante acuerdos con universidades de Latinoamérica, que facilitarán la participación de startups internacionales en las actividades formativas y la presencia de los proyectos más destacados en el Demo Day final, con el objetivo de posicionar Valladolid en el ámbito del emprendimiento tecnológico global.

El programa se completa con acciones específicas para atraer talento universitario, como la organización de eventos en las Universidades de Valladolid orientado a dar a conocer la iniciativa entre estudiantes y potenciales emprendedores.

El programa ha arrancado este martes con la presentación y, tras su apertura, Miguel Ángel Díez Ferreira, emprendedor de referencia con más de 30 años de experiencia, fundador de Ya.com y otras start-ups, con tres proyectos de éxito por generar una inversión millonaria y mentor de más de 500 startups a nivel global, ha compartido su visión en la charla 'Emprender en tiempos de IA'.