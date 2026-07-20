El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) asegura que la fuente no estaba dañada y pasaba revisiones periódicas

Archivo - Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca). - TURISMO CYL - Archivo

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA), 20 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Ciudad Rodrigo (Salamanca), Ramón Sastre, ha asegurado que la fuente del Árbol Gordo, que se derrumbó y provocó la muerte de un menor de trece años que celebraba la victoria de España en el Mundial, pasaba "revisiones periódicas" y "no consta ningún deterioro" en ella.

"No nos consta ninguna información de que la fuente estaba dañada", ha aseverado en declaraciones remitidas por el Ayuntamiento a Europa Press, en las que el teniente de alcalde ha subrayado que se realizaban celebraciones deportivas en esta infraestructura desde hace "muchísimos años".

Sastre ha apuntado que la ciudad está "consternada" por el "grave hecho" del fallecimiento del menor, Adrián I.M., a cuya familia ha trasladado "todo el apoyo" del Ayuntamiento, que ha decretado tres días de luto .

Por su parte, el Ciudad Rodrigo C.F. ha expresado su "consternación" por la muerte del menor, que era canterano. "Nos faltan las palabras en días tan difíciles como los que la vida nos pone en el camino", ha manifestado el club ante un fallecimiento que marca un "día muy duro y negro" en la historia de Ciudad Rodrigo.

El adolescente fallecido se encontraba en el interior de la fuente del Árbol Gordo junto a otros jóvenes que festejaban el triunfo del combinado español, cuando parte de la estructura cedió ante la aglomeración, lo que provocó que una piedra se precipitara sobre la víctima y esta falleciese.

El municipio acogerá este lunes a las 19.00 horas una misa funeral en recuerdo del menor.