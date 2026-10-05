Ayuntamiento y Diputación de Ávila lamentan la muerte de Ángel Arroyo, cuya capilla ardiente se instalará en Superunda

ÁVILA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamiento y Diputación de Ávila han lamentado la muerte del exciclista abulense Ángel Arroyo, que estuvo activo entre 1979 y 1989 y que finalizó segundo en el Tour de Francia de 1983, y que falleció ayer a los 70 años.

La capilla ardiente del deportista de El Barraco se instalará en el palacio de Superunda. El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha lamentado, en nombre de toda la Corporación municipal y de la ciudad, la muerte del que ha sido un referente en el mundo del ciclismo local y nacional.

Igualmente, ha decretado dos días de luto oficial, durante los cuales la bandera de la ciudad ondeará a media asta, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Con cerca de una treintena de victorias obtenidas a lo largo de su trayectoria, en la que militó en diversos equipos nacionales, vivió sus principales éxitos en la década de los ochenta, sobre todo cuando finalizó subcampeón en el Tour de Francia de 1983.

La Vuelta a España, el Giro de Italia o el Mundial en Ruta fueron también competiciones internacionales en las que participó, entre otras muchas, en las que dejó su huella, que sirvió, además, de ejemplo para los corredores abulenses que, tras él, consiguieron llevar el nombre de Ávila a la cima del ciclismo español.

La capilla con los restos mortales de Ángel Arroyo Lanchas quedará instalada en el palacio de Superunda, donde podrá ser visitada por quienes lo deseen, rindiendo homenaje al ciclista abulense, desde el mediodía.

La Diputación, por su parte, ha expresado también sus más profundas condolencias a la familia y al Ayuntamiento y vecinos de El Barraco. "Leyenda del deporte abulense, precursor de la gran escuela ciclista de la provincia alumbrada en ese municipio del Valle del Alberche, Arroyo hizo vibrar y enorgullecernos con sus gestas y pundonor sobre la bicicleta". "Junto a tantos otros deportistas excepcionales de nuestra tierra, su legado será ejemplo para las futuras generaciones de abulenses", añaden en un comunicado.