Ayuntamiento facilitará el retorno de vallisoletanos que trabajan fuera de CyL con ayudas de hasta 10.000 euros

Un momento del encuentro de la Red de Embajadores. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha anunciado ayudas de hasta 10.000 euros para "facilitar el retorno del talento vallisoletano" que desarrolla su carrera profesional fuera de Castilla y León.

El alcalde Jesús Julio Carnero ha anunciado esta tarde la puesta en marcha de esta nueva convocatoria de ayudas dentro del marco del programa 'Volvemos a Valladolid', señala el Consistorio a través de un comunicado

El anuncio se ha realizado en el encuentro de la Red de Embajadores de Valladolid, celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, y que ha contado con una "amplia" representación de 130 embajadores adheridos actualmente a la Red y que residen en más de 35 países y con representación en todos los continentes (Europa, América del Norte y del Sur, África, Asia y Oceanía).

Las ayudas, aprobadas en la Junta de Gobierno, contemplan becas de hasta 10.000 euros por beneficiario, en forma de subvención a fondo perdido, para cubrir los gastos derivados del regreso a la ciudad desde fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La convocatoria, promovida por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa), cuenta con un presupuesto inicial de 50.000 euros, que podría ampliarse a otros 50.000 euros en función de la demanda.

Podrán ser beneficiarias de la beca aquellas personas físicas que cumplan los requisitos especificados en la convocatoria, entre otros, haber nacido o residido en Valladolid, al menos doce meses, y haber residido y trabajado fuera de Castilla y León, durante, al menos, otros doce meses continuados, anteriores a la solicitud de la subvención, con la obligación de establecer su residencia en la ciudad, durante al menos dos años, desde el momento del retorno, justificado con el certificado de empadronamiento, detalla la informaicón.

Se han habilitado dos procesos de solicitud de ayudas: Hasta el 31 de enero podrán solicitar las becas aquellos que hayan regresado a Valladolid desde fuera de Castilla y León a lo largo de 2025 y para quienes regresen en 2026 el plazo se mantendrá abierto hasta el 30 de noviembre.

RED DE EMBAJADORES

El anuncio se ha producido durante el gran encuentro presencial de la Red de Embajadores desde su reactivación. La red, creada originalmente en 2009, ha sido "retomada e impulsada" de nuevo por el Ayuntamiento como "una herramienta estratégica para mantener el vínculo con los vallisoletanos que desarrollan su trayectoria fuera y aprovechar ese capital humano para la proyección y el desarrollo económico, cultural y social de la ciudad mediante Valladolid Now".

"Son los mejores prescriptores y representantes de Valladolid en el exterior y los ojos y manos de nuestro municipio en sus ciudades de residencia. Son parte esencial de Valladolid internacional y cuentan con una nueva página web: www.embajadoresvalladolid.com", ha explicado.

La jornada ha supuesto el primer "gran encuentro presencial" de esta comunidad en el exterior en esta nueva etapa, concebida como una red "abierta, plural y en crecimiento, integrada por profesionales de distintos ámbitos (empresa, economía, universidad y FP, innovación, turismo, cultura y arte, sostenibilidad y carácter social) que mantienen un vínculo activo con Valladolid desde diferentes puntos del mundo".

Durante su intervención, el alcalde ha destacado el valor de esta iniciativa como herramienta para "transformar el concepto de fuga de talento en el de "exportación de talento", y ha subrayado que "Valladolid es una ciudad capaz de generar capital humano con proyección internacional".

En este sentido, ha valorado el papel de los embajadores "como agentes activos en la proyección exterior de la ciudad y ser parte esencial del Valladolid Now para apoyar la captación de inversiones".

El acto ha contado también con la participación del rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo; del rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, David García López; y del presidente de la CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, lo que ha evidenciado el respaldo institucional, académico y empresarial con el que ha arrancado esta iniciativa.

Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido la intervención de Alba Morales, creativa digital e ilustradora en Accenture Song Middle East y embajadora de Valladolid en Dubái, creadora de la nueva marca de embajadores de Valladolid, quien ha compartido la explicación de la misma y su experiencia profesional internacional y ha reflexionado sobre el papel que puede desempeñar la red como espacio de conexión entre talento global y ciudad de origen.

RECONOCIMIENTOS

Asimismo, durante el encuentro se ha procedido a la entrega de los reconocimientos como Embajadores de Honor a los alumnis de honor de la UVA de este año 2025 que residen en el extranjero, a María Almudena Sevilla y Alexandre Pérez, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su compromiso con la proyección de Valladolid desde el exterior.

Tras las intervenciones institucionales, la jornada ha continuado con mesas de encuentro e intercambio, organizadas por continentes, entre los embajadores y empresas de Valladolid, concebidas "como un espacio para generar ideas, contactos y posibles proyectos de colaboración futura, reforzando así el carácter participativo y relacional de la Red".