Ayuntamiento y hosteleros de Valladolid pondrán en marcha un protocolo ante situaciones LGTBIfóbicas en locales de ocio

La Casa Consistorial se convierte en lugar de reivindicación de los derechos del colectivo con motivo del Día del Orgullo

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la asociación de hosteleros de Valladolid pondrán en marcha un protocolo de actuación ante situaciones 'LGTBIfóbicas' en el interior de locales de ocio, una guía que está prácticamente cerrada.

Así lo ha anunciado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el marco del acto institucional del Día Internacional del Orgullo LGTBI que se ha desarrollado en el Ayuntamiento, bajo el lema 'Existir con Orgullo es vencer cada día', con presencia de todos los grupos municipales salvo Vox, además de representantes institucionales y sociales.

En este contexto, Jesús Julio Carnero ha anunciado que la Mesa de la Diversidad del Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (Apehva), trabaja en la elaboración de una guía de buenas prácticas y un protocolo de actuación ante situaciones LGTBIfóbicas en locales de ocio, donde se han registrado algunos casos de este tipo, con el fin de "luchar en aras a obtener una garantía de libertad" con independencia de lo que cada uno piense o sienta.

Además de esta circunstancia, el presidente en funciones de la Asociación, Jaime Fernández, quien ha afirmado que esta guía está prácticamente cerrada, ha anunciado que precisamente en este día se ha firmado también una adenda al convenio colectivo del sector de la hostelería para prevenir situaciones de discriminación por orientación sexual y género en el ámbito laboral.

En este acto institucional los portavoces de los grupos municipales de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita; del PP, Blanca Jiménez; y PSOE, Pedro Herrero, han leído el manifiesto acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Posteriormente, el manifiesto propio de Valladolid lo ha leído el artista vallisoletano Alberto Domínguez Buitrón, conocido como Dulzaro y quien fusiona en su trabajo musical el folclore castellano con sonidos electrónicos.

Dulzaro ha asegurado que desde pequeño supo que era "diferente", no porque lo sintiera, sino por los insultos y burlas que sufría en el colegio. "La infancia puede ser maravillosa, pero también tremendamente cruel", ha señalado Alberto Domínguez, quien ha recordado cómo llamaban a sus amigos y a él "maricones" por cantar y bailar en el pasillo, cuando ni siquiera sabían su orientación sexual, y sin que ningún profesor levantara la voz.

RELATO VITAL

Aún así, ha relatado, se siguió expresando "libremente" pero cuando llegaba a casa se "callaba todo" y, sin referentes, no fue hasta que su hermano mayor "salió del armario" y se convirtió en su "guía" para hacerle ver que no había "nada malo" en él. Con 18 años se fue a estudiar a Londres, donde pudo ser él mismo "sin miedos, sin juicios", y a los 22 volvió a casa y salió "del armario" con su familia, "con miedo pero con esperanza".

En este contexto, ha dado las gracias a quienes han "abierto camino con esfuerzo y valentía" y desde la ciudad "siguen empujando cada día por los derechos del colectivo".

Dulzaro ha incidido en que Valladolid "ha avanzado mucho" y cada vez se ven más personas del colectivo "caminando con orgullo por sus calles", pero también ha apuntado que "aún queda mucho por hacer" porque todavía "hoy, en 2025, siguen ocurriendo agresiones homófobas, esgófobas y transfobas" y entre 2024 y este inicio de año se han denunciado al menos siete de ellas motivadas por el odio a las que ha hecho referencia explícita.

Días después de las ocurridas en 2024, ha recordado, el 21 de diciembre "cientos de personas salieron a la Plaza Mayor para gritar que esta ciudad no es un espacio seguro para las personas LGTBIQ+, y para exigir más protección y compromiso institucional" pero en lo que va de 2025 "la situación no ha cambiado" porque se han producido más hechos similares.

Alberto Domínguez ha señalado que estos hechos han sido "denunciados, visibilizados y registrados" como delitos de odio por entidades como Fundación Triángulo, a la que ha agradecido "su incansable labor", pero ha afirmado que no se trata de "casos puntuales" sino que hay una "violencia estructural" y odio.

"Y Valladolid no puede seguir tolerándolo. Por eso es fundamental no callarse, denunciar, visibilizar, defendernos y defendernos entre todas, todes y todos", ha asegurado Dulzaro, quien ha agradecido al Ayuntamiento y al alcalde que permitiera que estuvieran celebrando el acto institucional, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de que la bandera LGTBI ondee en el balcón de la Casa Consistorial los días del Orgullo y ha expresado su tristeza por que no sea así.

A su juicio, colgar la bandera en el Ayuntamiento durante la semana del Orgullo "visibiliza y apoya al colectivo, sensibiliza a la sociedad contra la discriminación", reconoce la lucha por sus derechos, "crea un entorno más seguro e inclusivo y reafirma el compromiso institucional con la igualdad".

RECHAZO Y FALTA DE RECONOCIMIENTO

Por otro lado, ha asegurado que hay partidos políticos que niegan los derechos del colectivo y no les reconocen como personas "dignas de respeto" y cree que a estas formaciones no se las debe "dar voz" porque "no se negocia con el odio" y ha criticado que "la extrema derecha que gobierna en este Ayuntamiento parece obsesionada con la faceta festiva y desinhibida del colectivo LGTBIQ+, como si el placer y la celebración fueran un crimen", contra lo que ha argumentado que precisamente este "espíritu libre del orgullo es una respuesta política" porque "desafía el miedo, rompe las normas que oprimen y reivindica el derecho a la libertad".

Alberto Domínguez 'Dulzaro' ha asegurado que en su casa siempre ha habido "amor y libertad" y ese es el "modelo" que quiere para la ciudad. "Una Valladolid libre, respetuosa, en la que cada persona pueda vivir su identidad y su afecto sin miedo. Una ciudad en la que quepamos todas, todos y todes", ha concluido.

Por su parte, Jesús Julio Carnero ha incidido en que el reconocimiento de la libertad del movimiento LGTBI no aparece reconocida en el mismo "nivel de relevancia" en todos los lugares del mundo, por lo que ha puesto de relieve la expresión de lo que ha supuesto la celebración del acto institucional, una reivindicación frente a "aquellos lugares en los cuales sus regímenes políticos están prohibiendo, conculcando, pisando esa libertad de ser, de sentir y de amar por las distintas personas que conforman esos lugares".

El primer edil considera que hay hechos que tienen que incitar a todos a trabajar por la igualdad y la libertad y se ha mostrado orgulloso por que "Valladolid, como este país, sea un lugar en el cual cada día se alcanzan cotas mayores en esa lucha por esa igualdad y por esa libertad" y ha agregado que "quedarse quieto en estos casos es la peor de las desigualdades" y ha abogado por "estar en pleno y constante movimiento".

Por otra parte, tras anunciar la elaboración de la guía de buenas prácticas en espacios de ocio, el alcalde ha hecho referencia al lema del Día del Orgullo para este año: "Existir con Orgullo es vencer cada día".

Carnero considera "maravilloso" el lema porque "vencer acontece todos los días" y para "superar la falta de libertad de muchas personas" hay que "luchar", lo que conlleva "vencer", por lo que ha animado a hacer de ello "un acto habitual cada día".

"Me parece que es insuperable --el lema--, existir con orgullo es vencer cada día y eso les acontece a todos y cada uno de ustedes, esa existencia, esa lucha, ese vencimiento, esa rutina, pero también a todos nosotros, créannos que esto es así, porque queremos una sociedad más justa y más libre", ha añadido.