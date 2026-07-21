El Ayuntamiento impulsa la donación de sangre con entradas para el partido Palencia-Leyma Coruña en las fiestas

Presentación del partido de baloncesto entre el Súper Agropal Palencia y el Leyma Coruña. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ofrece entradas gratis para el partido de baloncesto entre el Súper Agropal Palencia y el Leyma Coruña por cada donación de sangre realizada en el marco de una campaña que une "deporte y solidaridad".

Representantes institucionales y deportivos han participado este martes en la presentación del partido que tendrá lugar el próximo 29 de agosto en el marco de las Fiestas de San Antolín.

El concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, ha explicado que el objetivo de este encuentro es incrementar las reservas de sangre y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de donar de forma periódica, así, como realizar un incentivo a la participación.

De este modo, cada donación realizada será recompensada con dos invitaciones para presenciar el partido. "Se trata de un gesto con el que las entidades organizadoras quieren agradecer la solidaridad de los donantes y convertir este encuentro deportivo en una auténtica fiesta del compromiso ciudadano", ha dicho.

Castro ha destacado que esta iniciativa representa los valores que se quieren impulsar desde el deporte palentino, "solidaridad, compromiso y trabajo en equipo".

"El deporte tiene una enorme capacidad para movilizar a la sociedad y, cuando se pone al servicio de una causa como la donación de sangre, demuestra que puede convertirse en una herramienta capaz de salvar vidas", ha apuntado.

En este contexto, el edil ha agradecido la implicación del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León y de la Hermandad de Donantes de Sangre, así como la colaboración del Súper Agropal Palencia.

Finalmente, Castro ha subrayado que esta acción encaja con el espíritu de Palencia Ciudad Europea del Deporte 2026 y ha hecho un llamamiento a todos los palentinos para participar en la campaña.

Por su parte, el presidente del Súper Agropal Palencia, Gonzalo Ibáñez, ha recordado el éxito de la edición anterior de este partido solidario, que fue "una experiencia bonita" para el Club, y ha subrayado que desde este "siempre se atiende a las iniciativas sociales y solidarias".

Además, en el ámbito deportivo, ha señalado que el encuentro se puede convertir "en la revancha de la final four del año pasado", ha bromeado.

En la edición anterior de este partido solidario de San Antolín que enfrentó al Súper Agropal Palencia y el Sporting Clube de Portugal, se registraron 264 donaciones efectivas, un 58 por ciento más de las inicialmente previstas, acudieron 295 personas y 71 ciudadanos donaron sangre por primera vez.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, también ha participado en esta presentación en la que ha recordado la importancia de la donación de sangre. "Una de cada dos personas en la vida van a necesitar de una donación", ha apuntado, para destacar que esta iniciativa también va a permitir a los aficionados asistir a la puesta de largo del equipo, así como al estreno la nueva megafonía del Pabellón Municipal de los Deportes.

La organización está estudiando la posibilidad de habilitar un punto extraordinario de donación en el propio pabellón con motivo del encuentro, mientras tanto, las donaciones podrán realizarse la misma semana del partido en el Centro de Salud La Puebla y en la Unidad móvil de donación que se instalará en la Calle Mayor.