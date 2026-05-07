Ayuntamiento impulsa la innovación tecnológica con la segunda edición de 'Segovia Sí Innova 2026'

SEGOVIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia continúa "reforzando" su apuesta por la innovación tecnológica y la transformación digital del tejido empresarial local con la puesta en marcha de la segunda convocatoria "Segovia Sí Innova 2026", aprobada esta mañana en la Junta de Gobierno Local.

El objeto de esta línea de ayudas es fomentar la implementación, desarrollo y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre empresas y personas emprendedoras de la ciudad, impulsando la transformación digital, la mejora de la competitividad, la eficiencia operativa y el acceso a servicios digitales, tal y como ha avanzado el alcalde de Segovia, José Mazarías.

La concejala de Innovación, May Escobar, ha destacado que "'Segovia Sí Innova 2026" no es únicamente una línea de ayudas económicas, "sino una herramienta integral de acompañamiento, formación y aceleración para que las empresas puedan transformar sus ideas tecnológicas en proyectos viables y con impacto real en nuestra ciudad".

"Queremos apoyar iniciativas innovadoras que tengan aplicación directa en Segovia, fortaleciendo el tejido empresarial local, impulsando la competitividad y generando nuevas oportunidades vinculadas a la economía digital y al empleo cualificado", ha señalado en declaraciones recogidas en un comunicado.

La iniciativa permitirá subvencionar, en régimen de concurrencia competitiva, dos proyectos innovadores que integren soluciones tecnológicas avanzadas, como la digitalización de procesos, el comercio electrónico, la inteligencia artificial, el uso de software especializado, la capacitación en habilidades digitales o el desarrollo de infraestructuras tecnológicas.

Además, el programa contempla formación específica en intraemprendimiento y nuevas tecnologías para un total de seis empresas seleccionadas.

DETALLES

'Segovia Sí Innova 2026' se configura como una convocatoria innovadora que va más allá de la concesión económica, al combinar acompañamiento formativo, mentorización especializada y financiación directa para proyectos con impacto real en el municipio.

Contempla dos líneas de actuación principales. Por un lado, la formación y mentorización de las empresas seleccionadas en la primera fase; y por otro, la financiación directa de los dos proyectos mejor valorados, con ayudas de 20.000 euros para la iniciativa ganadora y 10.000 euros para la segunda clasificada.

Como ejemplo del impacto de esta iniciativa, la primera convocatoria de 'Segovia Sí Innova 2025' dejó resultados concretos y medibles. El primer premio fue para Iberzal Tecnológica, gracias a un proyecto de inteligencia artificial orientado a mejorar la empleabilidad juvenil en la ciudad. El segundo premio recayó en Sport Health, que desarrolló una plataforma inteligente capaz de generar planes de entrenamiento personalizados a partir de los datos de cada usuario.

"Dos proyectos reales, con aplicación directa y capacidad de crecimiento, que demuestran cómo una apuesta estratégica por la innovación puede traducirse en resultados tangibles para el tejido económico y social de Segovia", según ha señalado la concejala.

Podrán participar empresas con domicilio fiscal, sede o centro de trabajo en el municipio de Segovia que presenten iniciativas innovadoras vinculadas a TIC, inteligencia artificial o tecnologías emergentes con incidencia directa en el término municipal.