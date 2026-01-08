El Ayuntamiento instalará paneles fotovoltaicos en Pingüinos Arena y mejorará sus infraestructuras

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a la derecha junto a los responsables de Turismoto y la concenjala de Turismo, Blanca Jiménez. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid llevará a cabo mejoras en el recinto Pingüinos Arena con actuaciones que comenzarán este mismo año con la instalación de paneles fotovoltaicos para reducir el consumo energético con la financiación de los fondos Next Generation EU.

Así lo ha anunciado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha realizado una visita técnica al recinto acompañado por la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, junto al coordinador general del Club Turismoto, José Manuel Navas, en el marco de la concentración motorista invernal internacional Pingüinos, que arranca este jueves.

Para ello, Carnero ha anunciado que en los próximos meses se llevará a cabo la instalación de placas fotovoltaicas en el tejado de dos de las instalaciones existentes con el fin de proporcionar energía al propio recinto y para su suministro a diferentes infraestructuras de titularidad municipal en un proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, 'Valladolid Ciudad Creativa'.

Gracias a esta iniciativa, se logrará una reducción significativa de los costes asociados al consumo energético, al proceder parte de la energía utilizada de una fuente totalmente renovable y gratuita en origen, como es el sol. Asimismo, el uso de energía solar contribuirá de forma efectiva a la disminución de las emisiones de CO2.

Con este proyecto, además, el Ayuntamiento ha señalado que reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y el aprovechamiento de los recursos renovables en beneficio de la ciudadanía y del entorno.

OTRAS MEJORAS

Jesús Julio Carnero se ha expresado así tras las peticiones de Navas para mejorar algunos de los edificios que se encuentran dentro de Pingüinos Arena, que están sin utilizar, además de solicitar más baños para reducir todos los portátiles que se instalan cada año, agua caliente o una sala, cuestiones que el coordinador de Turismoto considera que mejorarán y revalorizarán las instalaciones del recinto.

"Yo creo que además eso va a venir bien para sacarle más rentabilidad a Pingüinos Arena, para que hagan muchas más actividades", ha señalado José Manuel Navas.

El primer edil ha señalado que se estudiarán todas las peticiones y la concejala se pondrá con la redacción del proyecto para ver si se puede llevar a efecto este año.

A continuación, el alcalde ha anunciado la instalación de placas solares, algo que ha afirmado que es "muy importante" en una ciudad-misión como Valladolid y que consiste en el compromiso con la descarbonización con una actuación que se ejecutará en este semestre.

Así se ha expresado en el marco de la visita a la 43 edición de la concentración motorista, que arrancó este miércoles con la 'Sprint Pingüinos' y continuará con diversas actividades hasta el domingo 11 de enero con una previsión que apunta a una elevada participación como cada año.

BUENAS PERSPECTIVAS

A este respecto, José Manuel Navas ha afirmado que las expectativas son buenas para una concentración que ya cuenta con 11.000 inscritos y ya tiene una afluencia de "uno o dos puntos" más que el año pasado, aunque ha recordado que además de la gentes que se inscribe hay mucha más que participa en las diversas actividades que se organizan en torno a la cita como el espectáculo de acrobacias que se hace junto al Campo Grande gracias a la ayuda de las instituciones. Así, considera que se posiblemente se supere el número de inscritos del año pasado.

Navas ha recordado que la concentración cuenta con una serie de conciertos que este año supone una selección para que "pueda llegar a todos", tanto jóvenes como mayores.

Por otro lado, el coordinador de Turismoto ha justificado la falta de leña a primeras horas de abrirse las puertas de la concentración en el hecho de que el reparto de la misma, que alcanzará las 700 toneladas, se organiza para poder cumplir con el permiso para hacer fuego por parte de la Junta, que entra en vigor a partir de las 17.00 horas y se extiende hasta el domingo, pero también ha recordado que la cita comienza este jueves y no antes, motivo por el que se han mantenido cerradas las instalaciones. "Si no, habría mil personas aquí, ya queriendo quemar, sin leña, sería un poco locura y la concentración empieza hoy", ha matizado.

Por su parte, el alcalde ha apuntado que el encuentro motorista lo que hace es alargar la Navidad en la ciudad, "epicentro de las concentraciones invernales de motos a nivel europeo", que reúne a más de 40.000 personas, algo que "llena de orgullo, no solo desde un punto de vista económico", sino también "social".

"Los vallisoletanos somos capaces de ser los más hospitalarios del mundo cuando más frío hace", ha señalado como "paradoja" el alcalde de la ciudad, quien ha pedido que a todos los que se acerquen lo hagan de manera "adecuada" y "responsable" para que puedan volver a sus casas y regresar al año siguiente.

En cuanto al nivel de ocupación de los establecimientos hoteleros, el alcalde de Valladolid ha apuntado que habrá que ver cómo evoluciona, algo que ha recordado que en este caso depende de la climatología, que ahora es "muy inestable", con nieve en la ciudad este miércoles y niebla y viento este jueves. "Vamos a ver si el tiempo se asienta y si se asienta tendremos a buen seguro una grandísima edición de pingüinos", ha agregado.