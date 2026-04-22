El Ayuntamiento justifica la ausencia de Carnero en el homenaje a Cervantes porque "no es un acto municipal"

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha justificado este miércoles la ausencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, en el homenaje a Miguel Cervantes que se celebra todos los años con motivo del aniversario de su fallecimiento y del Día del Libro porque "no es un acto municipal" sino que la Casa de Cervantes "invita a la Corporación" del Ayuntamiento.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Gutiérrez Alberca ha sido el encargado de responder a las críticas del Grupo Municipal Socialista por la ausencia de Carnero, que consideran que rompe una tradición de varias décadas de asistencia del alcalde al acto institucional que se celebra en la Casa de Cervantes.

El concejal ha defendido que la ausencia del alcalde forma parte de "la normalidad" y de "la forma de actuar" en un acto que no es propio del Ayuntamiento, sino que organiza la Casa de Cervantes y al cual, asegura, "se invita a la corporación".

Así, han asistido miembros de la corporación municipal, entre los que ha estado él mismo "como teniente de alcalde del Ayuntamiento" y en representación del Consistorio, junto al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Gutiérrez.

Además, ha justificado también la ausencia en el acto porque el pasado lunes el Ayuntamiento celebró su propio evento "institucional de homenaje a las letras", que se organizó por primera vez de forma similar en 2025 con un homenaje a Narciso Alonso Cortés y que este año ha incluido un homenaje a dos personas vinculadas con el ámbito del libro, como el dueño de librerías Maxtor, Maxi San José; y la bibliotecaria ya jubilada Soledad Carnicer.