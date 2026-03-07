El Ayuntamiento de León abre plazo para presentar proyectos al programa cultural CUL '26 . - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Juventud, ha abierto la convocatoria para presentar proyectos en una nueva edición del programa cultural dirigido al colectivo joven bajo el título CUL '26; plazo que finalizará el próximo 31 de marzo.

A través de esta convocatoria se seleccionarán proyectos de artes visuales, audiovisuales o en vivo que impliquen la participación del colectivo joven de la ciudad de León para configurar la programación cultural de la Concejalía de Juventud.

Los objetivos de esta iniciativa son apoyar el arte joven, visual, audiovisual, escénico y performativo, a nivel individual o colectivo, en cualquier forma de agrupación formal o informal de jóvenes o entidades en los que las personas jóvenes sean protagonistas; visibilizar y apoyar el trabajo de la población joven de León en iniciativas de carácter artístico priorizando aquellas que las impliquen en los procesos de creación; y favorecer métodos de transformación social involucrando a las personas jóvenes en la vida cultural de la ciudad.

Las bases de esta convocatoria están publicadas en la página web de la Concejalía de Juventud www.leonjoven.net y en la sede electrónica del Ayuntamiento de León https://sede.aytoleon.es en el apartado perfil del contratante/contratos menores.

CUL '26 promoverá presentaciones, representaciones, exposiciones u otras actividades vinculadas a las artes visuales no tradicionales y audiovisuales y artes en vivo (escénicas y performativas). En el apartado de artes visuales, se contempla el arte interactivo, ambiental, efímero, conceptual, land art, grafiti, arte urbano, muralismo, video y multimedia, arte sonoro, net-art, arte digital, video-maping, fluxus o cualquier manifestación artística que ponga en diálogo arte y tecnología.

El campo de las artes en vivo se incluyen la danza, teatro, música, moda, espectáculos interdisciplinares o performativos y todas aquellas manifestaciones artísticas que se derivan del arte conceptual (instalaciones, arte del cuerpo, ambientaciones, intervenciones, etc..). Las propuestas seleccionadas se realizarán a partir de mayo y hasta el 13 de diciembre. La Concejalía de Bienestar Social y Juventud las incorporará a su programación cultural para el ejercicio 2026 y se hará cargo de la promoción de las mismas.

TRES CATEGORÍAS

El presupuesto total de la nueva convocatoria de CUL '26 asciende a 8.700 euros y cada ofertante podrá presentar todos los proyectos que considere oportunos, si bien el importe máximo que se podrá adjudicar a la misma persona o entidad será de 2.200 euros.

Podrán participar jóvenes entre 14 y 35 años residentes en León o estudiantes de la Universidad de León, o en algún grado superior de FP en centros educativos que se localicen en la ciudad, además de asociaciones, entidades o colectivos que trabajen con un porcentaje de participantes menores de 18 años superior al 50%.

Asimismo, se han establecido tres categorías de proyectos: noveles (dirigidos a jóvenes entre 14 y 30 años no profesionales, con inclinaciones artísticas), profesionales (dirigidos a jóvenes entre 18 y 35 años que se dediquen profesionalmente a alguna actividad artística) y tutorizados (dirigidos a aquellas personas o colectivos que trabajan con jóvenes. El porcentaje de participantes menores de 18 años en el proyecto debe de ser superior al 50%).

Las iniciativas que se presenten a CUL '26 se podrán desarrollar en Espacio Joven Vías, en su caso en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad de León vinculado a la Expojoven 2026 que organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León, así como en espacios virtuales o llevarse a cabo en espacios públicos, no diseñados para la realización de iniciativas culturales, con la voluntad de acercar la cultura a nuevos espacios y colectivos.

Será imprescindible que el proyecto incluya la muestra del trabajo (work in progress) o del resultado, no sólo la creación de obra, a no ser que esta sea en directo. Las propuestas tienen que ser originales y la convocatoria no incluye las actuaciones fuera de la ciudad de León ni prevé proyectos de talleres, congresos, jornadas o seminarios, así como publicaciones en soporte físico.