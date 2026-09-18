El Ayuntamiento de León adjudica en 575.000 euros la mejora de los entornos de las vías Demetrio Monteserín y Velasquita

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local la adjudicación de las obras de remodelación de los entornos de las calles Demetrio Monteserín y Velasquita a la empresa Vías y Construcciones del Norte SL por un importe de 575.000 euros (IVA incluido).

El Consistorio de la capital leonesa abordará de este modo una intervención que mejorará la accesibilidad en la zona y resolverá las deficiencias en la pavimentación tanto de aceras como de la calzada y de los aparcamientos.

El proyecto plantea una intervención sobre calzadas, zonas de aparcamiento y tramos de acera, con la adecuación de alcorques y la sustitución e instalación de nuevo mobiliario urbano para hacer el entorno más amable y funcional para los vecinos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En la calle Demetrio Monteserín se acometerá la renovación completa del tramo de acera que queda pendiente, así como el reasfaltado de los aparcamientos y de la calzada principal, que acusan desgaste por el paso del tiempo. De igual modo, la obra garantizará la accesibilidad universal en los pasos peatonales mediante la colocación de pavimento táctil adaptado e instalación de señalización vertical renovada.

Por su parte, en la calle Velasquita la remodelación se ha planificado con carácter integral. La intervención abarcará mejoras en la calzada, la reordenación de los estacionamientos, la adaptación de los pasos de peatones y el acondicionamiento del muro perimetral existente, cuyo estado exterior se ha deteriorado sensiblemente.

INICIO EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS Las obras darán comienzo en las próximas semanas tras la firma del acta de comprobación de replanteo y contarán con un plazo de ejecución de diez meses. Asimismo, la adjudicataria ofrecerá un plazo de garantía de dos años a contar desde la recepción oficial de los trabajos.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la aportación del Ayuntamiento de León al Patronato Provincial de Turismo para el ejercicio 2026, que se concretará en 152.482,5 euros. El Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León tiene como finalidad la promoción, difusión y fomento de la actividad turística como elemento de desarrollo social y económico en el ámbito de la provincia de León.

Sus ingresos corresponden a la aportación de los entes consorciados de acuerdo con el porcentaje fijado en sus estatutos y, en concreto, corresponde a la Diputación de León el 69 por ciento, al Ayuntamiento de León el 30 por ciento y a la Federación de Asociaciones León Rural el uno por ciento restante.

EDIFICIOS MUNICIPALES

Otro de los asuntos a los que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde es la prórroga de un año del contrato de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de los edificios municipales. La extensión del acuerdo se ha formalizado a favor de la entidad OHL Servicios Ingesan S.A. por un importe total de 1.143.000 euros al año (IVA incluido).

De esta forma, el Consistorio podrá continuar con la realización de las labores preventivas y correctivas en los distintos equipamientos públicos repartidos por toda la ciudad. El periodo de vigencia de esta prórroga anual comprenderá desde el 18 de octubre de 2026 hasta el 18 de octubre de 2027.

Mediante la cobertura de este contrato, la empresa adjudicataria continuará con los trabajos necesarios para garantizar el óptimo estado de conservación de las dependencias municipales, colegios públicos, centros sociales, instalaciones administrativas y demás edificios del Ayuntamiento de León.