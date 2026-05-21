Ayuntamiento de León adjudica la compra de 25 nuevos contenedores de textil con los que superará las exigencias europeas

Imagen de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León presidida por el alcalde, José Antonio Diez. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León impulsa el reciclaje textil y la inserción social con la adjudicación del contrato de suministro de 25 nuevos contenedores destinados a la recogida separada de ropa, calzado y residuos textiles con los que se superarán las exigencias de la UE en la materia.

El contrato ha sido adjudicado este jueves en la Junta de Gobierno Local a la entidad Asprona, Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de León, por un importe de 26.450 euros. Mediante este acuerdo el colectivo se encargará del suministro de 25 nuevos contenedores especiales.

Esta inversión cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) Next Generation EU para la implantación de la normativa de residuos. Con esta actuación, la capital leonesa cumple con los objetivos fijados por el Consejo Europeo en materia de economía circular y sostenibilidad urbana, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En la actualidad el municipio cuenta con 59 contenedores de textil distribuidos por sus calles, aunque las ratios oficiales de la Unión Europea para localidades de más de 50.000 habitantes recomiendan disponer de un punto de recogida por cada 1.500 vecinos. Para alcanzar esta proporción la ciudad presentaba la necesidad de incorporar al menos 23 nuevas unidades y con la compra de estos 25 contenedores se subsana ese déficit, además de superar las exigencias al alcanzar los 84 puntos de recogida distribuidos por todo el término municipal.

Más allá del beneficio medioambiental, que facilitará a los leoneses el reciclaje de prendas y reducirá la presencia de estos materiales en los vertederos ordinarios, el proyecto destaca por su valor social. Al adjudicarse a una entidad de referencia como Asprona León, el Consistorio vincula la gestión que conduce a un León más sostenible con la creación de oportunidades y la visibilización de las personas con discapacidad intelectual, lo que demuestra que la transición ecológica y la modernización de la ciudad avanzan de la mano de la inclusión de todos sus ciudadanos.

Por otra parte, el Ayuntamiento renueva su compromiso con las personas más vulnerables de la ciudad a través de la firma de un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León. El acuerdo, aprobado en la Junta de Gobierno Local, establece una subvención directa y nominativa de 10.000 euros destinada a apoyar la labor que el colectivo profesional realiza a través de su Clínica Solidaria, un recurso integrado en la Fundación Dental Leonesa.

TRATAMIENTOS BUCODENTALES GRATUITOS

El objetivo prioritario de esta aportación económica es sufragar los gastos derivados de los tratamientos bucodentales que se prestan de manera totalmente gratuita a personas en riesgo de exclusión social. La ayuda municipal se dirigirá específicamente a financiar intervenciones especializadas de periodoncia, implantología y cirugía bucal, áreas fundamentales para la salud de unos pacientes que, debido a su situación de vulnerabilidad económica y social, no podrán acceder a este tipo de atención sanitaria por las vías ordinarias.

Esta colaboración, que se extenderá durante todo el ejercicio 2026, consolida un programa sociosanitario que el Colegio de Odontólogos desarrolla desde hace años con éxito en la capital leonesa y que se ha convertido en una herramienta "clave" para la inclusión real.

Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento de León pretende reafirmar su política de respaldo a las entidades locales que ayudan a cubrir necesidades básicas y especializadas de las familias más vulnerables.

'FOOD TRUCK CIUDAD DE LEÓN'

Finalmente, el Ayuntamiento ha aprobado en Junta de Gobierno Local la adjudicación de la autorización demanial para la organización, realización y gestión de los eventos 'Food Truck Ciudad de León' durante las grandes citas festivas de la capital para el año 2026 con la posibilidad de prorrogarlos en 2027.

La licitación, que se estructuró en dos lotes diferenciados y con un canon de salida al alza de 22.000 euros por lote y año, se ha resuelto a favor de una única empresa adjudicataria al presentar las ofertas económicas más ventajosas.

En concreto, la entidad Lucibany 2020 SL se ha hecho con la gestión de ambos bloques. Para el Lote 1, correspondiente a las fiestas de San Juan y San Pedro, la adjudicación se ha cerrado por un canon anual de 60.805 euros, mientras que para el Lote 2, enfocado en las fiestas de San Froilán, el canon anual ofertado por la mercantil asciende a 42.805 euros.

Además del componente económico, la empresa adjudicataria queda obligada de manera estricta al cumplimiento de las prestaciones técnicas y organizativas comprometidas en su oferta. El acuerdo vincula la autorización al correcto desarrollo de los proyectos específicos presentados, que abarcan desde la propuesta gastronómica detallada y el diseño y decoración del recinto hasta el programa de animación y actividades paralelas que complementará la oferta culinaria durante los periodos festivos de la ciudad.

Con este trámite se asegura la explotación ordenada y de calidad de un recurso de ocio "firmemente consolidado" en el calendario festivo leonés. La concesión regula la ocupación del dominio público para los ejercicios de 2026 y 2027, lo que garantiza un marco organizativo estable para estas dos citas lúdicas e integra la gastronomía sobre ruedas como un atractivo dinamizador y "de referencia" tanto para los vecinos como para los visitantes.