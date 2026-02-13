El Ayuntamiento de León aprueba las bases de subvenciones por valor de 135.000 euros para Ampas y material escolar

Imagen de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes las bases de la convocatoria de subvenciones que anualmente otorga para material escolar y a las Ampas de los centros de enseñanza públicos de educación Infantil, Primaria y Especial, así como para los institutos de Secundaria y Bachillerato, cuyo importe asciende a 135.000 euros.

La convocatoria de subvenciones para la adquisición de material escolar para los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación especial del municipio de León para 2026 está dotada con 95.000 euros.

En este caso, el Ayuntamiento de León considera subvencionable todo el material de escritorio y fungibles tales como lápices, bolígrafos, elementos para borrar, sacapuntas, reglas, escuadras, cartabones y cuadernos, folios, así como material destinado a plástica para el alumnado, carpetas, fichas y cuadernillos de actividades de los cursos de Educación Infantil y de Primaria que no sean subvencionables por la Consejería de Educación de la Junta.

También se consideran objeto de la subvención los materiales impresos, no fungibles, y siempre que sean reutilizables por otros alumnos que los centros docentes, en desarrollo de los contenidos establecidos en el currículo oficial vigente, hayan seleccionado para ser utilizados por el alumnado en el presente curso escolar.

La subvención que corresponderá a cada colegio dependerá del número matrículas en el curso 2025/2026: de 1 a 120 (26 euros), de 121 a 175 (22,5 euros), de 176 a 250 (20,5 euros), de 251 a 400 (16 euros) y de 401 a 600 (14,5 euros), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

SOLICITUDES

Los colegios podrán presentar sus solicitudes en la sede electrónica de la web del Ayuntamiento de León, en el plazo de siete días hábiles que empezarán a contar a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Junta de Gobierno Local de este viernes también ha aprobado la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades y gastos de funcionamiento y mantenimiento de las Ampas de centros de enseñanza pública. La finalidad de esta convocatoria, dotada con 40.000 euros, es fomentar la actividad de estas entidades y su participación en la comunidad educativa y vida de los centros de enseñanza.

Las bases de estas ayudas se publicarán próximamente en el BOP, momento a partir del cual comenzará el plazo de presentación de las instancias cuyo plazo es de siete días. Estas ayudas podrán solicitarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de León.

DOCUMENTACIÓN

Junto a la instancia en el modelo que aparece en la citada sede, los interesados deberán adjuntar el programa general de actividades para el curso escolar 2025/2026 y el presupuesto de gastos e ingresos para su ejecución.

En este caso el Ayuntamiento de León considera gastos subvencionables aquellos que respondiendo a la naturaleza de la actividad subvencionada se realicen entre el 15 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026, como los correspondientes al mantenimiento de la sede permanente del Ampa, el material de oficina, así como otros gastos de funcionamiento, no admitiéndose ni gastos de kilometraje ni de manutención.

Las Ampas que soliciten la subvención deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de León y los gastos subvencionables no deben concurrir con otras municipales o de otras administraciones destinadas a la misma finalidad.