El Ayuntamiento de León aprueba distintos trámites para la construcción de 190 viviendas en la ciudad

La plaza de la Unión Europea contará con un área de 1.500 metros cuadrados de juegos infantiles

LEÓN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha dado el visto bueno, en la reunión celebrada este viernes, a distintos expedientes de licencia de obra y licencia urbanística para la construcción de más de 190 viviendas en distintos barrios y áreas de la ciudad, promovidas de forma particular por distintas empresas y particulares.

Así, la obra más importante supondrá la construcción de 63 viviendas, trasteros y garajes, y se ejecutará en la calle Juan Pablo II con vuelta a la avenida de Fernández Ladreda.

Además, el órgano de gobierno ha aprobado los trámites para la ejecución de las promociones en la calle Juan Pablo II, con 48 viviendas; en el sector Universidad, un edificio de 34 viviendas; en la calla Lázaro de Cárdenas, donde se levantarán 20 viviendas y en la avenida de Álvaro López Núñez, con 17 viviendas, así como distintas promociones de residencias individuales.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha ratificado los trámites de contratación para la construcción de un parque infantil destinado a niños y jóvenes de hasta 14 años con un área de juegos en un área de 1.500 metros cuadrados de superficie ubicado en la confluencia de la calle Los Aluches con la plaza de la Unión Europea en el barrio de La Lastra.

Este proyecto contará con un presupuesto de 298.692,25 euros y con un plazo fijado de tres meses desde la formalización del contrato para la realización de las obras y ubicación de los equipamientos de juegos.

OTROS ACUERDOS

Dentro de los proyectos de mejora de la ciudad, se ha acordado asimismo la licitación del contrato para la adquisición de bancos de mobiliario urbano con el objeto de instalar nuevos elementos y sustituir los que se encuentran en "peor" estado de conservación, con un coste total de 140.000 euros y un plazo de entrega de los elementos de cuatro meses desde la adjudicación del suministro.

Además, la Junta de Gobierno Local ha acordado la contratación del proyecto para la ejecución de obras de alimentación eléctrica en el aparcamiento del estadio municipal Reino de León, un proyecto de mejora de las instalaciones que se cifra en 99.000 euros y que tiene un plazo de ejecución de dos meses.

Por último, en esta sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León se ha aprobado un acuerdo en el que el concejal delegado de Modernización y Servicio de Limpieza, Jon Ander Fernández Ferreras, será el síndico y portavoz municipal en la ceremonia del Foro u Oferta de Las Cantaderas, que se desarrollará el domingo 28 de septiembre en el Claustro de la Catedral.