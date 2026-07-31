El Ayuntamiento de León aprueba un presupuesto para 2026 de 174.507.230 euros

El Pleno del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes el Presupuesto General para el ejercicio 2026. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes de manera inicial el Presupuesto General para 2026 con los votos a favor del PSOE, la abstención de UPL y los votos en contral de PP, Vox y el concejal no adscrito, por un importe de 174.507.230 euros, 12 millones más que el anterior.

El concejal de Hacienda y Promoción Económica, Carmelo Alonso Sutil, ha destacado el esfuerzo inversor que refleja el Presupuesto, un capítulo que asciende a 16.122.144 euros. "Las inversiones propuestas garantizan la continuidad de un proyecto de avance, desarrollo y sostenibilidad de la ciudad, que da respuesta a las necesidades de las personas y de los barrios", ha recalcado.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, David Fernández, ha justificado el voto en contra de la formación política en el hecho de que el equipo de Gobierno no se ha sentado a hablar con el PP; porque significaría apoyar una gestión, en su opinión, "negligente" y porque "tiene muchas carencias", entre ellas, "se olvida" de las familias, del tejido empresarial y de la política industrial.

Además, ha continuado Fernández, las cuentas sacan la luz el "agotamiento" del equipo de Gobierno y "la falta de ideas", al tratarse del presupuesto más alto del ayuntamiento en años mientras no hay "ni un solo proyecto nuevo para la ciudad". Del mismo modo, ha considerado que resultan necesarias "algunas aclaraciones" como las relativas al incremento del coste de la Alcaldía o el aumento del gasto en publicidad.

Finalmente, ha apuntado que las cuentas deberían haberse presentado el pasado año, un aspecto en el que ha coincidido el portavoz de UPL en el Ayuntamiento, Eduardo López Sendino, para quien resulta "lamentable" que el presupuesto se lleve al pleno en el mes de julio cuando "lo razonable" hubiera sido hacerlo a finales de 2025.

"RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL"

UPL se ha abstenido y López Sendino ha reprochado al PP su "falta de responsabilidad" al no haber presentado "ni una sola enmienda" al Presupuesto para mejorar las cuentas y acercarlas a sus propuestas. "Es una cuestión absolutamente demagógica del partido, que tiene que mostrar su oposición, sin más, al Partido Socialista (...) Ustedes voten lo que ustedes consideren oportuno, pero, desde luego, no es un ejercicio de responsabilidad", ha apostillado.

Sobre este punto, el concejal de Hacienda ha advertido que "siempre se puede mejorar", pero no ha habido intervención del PP en este sentido desde que se persentó el borrador a los grupos municipales hace aproximadamente un mes. "Nos hubiera gustado haber podido presentar las cuentas en plazo (...) el Ayuntamiento siempre ha estado dispuesto a recibir aportaciones", ha sostenido.

Para la UPL, la gestión del concejal de Hacienda es "lamentable" y ha provocado un "fiasco" de casi 15 millones de euros en las arcas municipales que motiva que no existan nuevas inversiones.

Por su parte, la concejala de Vox, Blanca María Herreros, ha señalado que el Presupuesto "da la espalda a los problemas reales de la ciudad", está "inflado artificialmente", además de no ser "creíble ni verosímil" y no adaptarse a la realidad económica del municipio.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha expresado que le habría gustado que la UPL hubiera votado a favor, pero ha valorado su abstención, que posibilita que la gestión municipal "no se paralice". "Son un grupo político que ha demostrado anteponer siempre el interés ciudadano al interés partidista que, como siempre, es el más fácil de hacer. Así que, en mi nombre y en nombre del equipo de Gobierno, diría que en nombre de la ciudad les agradezco esta actitud y este compromiso con la ciudad", ha subrayado.

QUE "NO SE PARALICE LA CIUDAD"

Por otra parte, el regidor ha admitido que el Presupuesto "viene tarde" y le hubiera gustado aprobarlo antes, pero ha destacado que las cuentas permitirán que "no se paralice la ciudad", que no haya que "aparcar" inversiones y que se mejoren las prestaciones de los servicios.

Además, ha transmitido al PP que nunca ha habido un borrador de presupuestos que se haya entregado con tanta antelación al resto de grupos políticos, por lo que ha habido tiempo suficiente para estudiarlo, analizarlo, trabajarlo y, "si de verdad se quiere mejorar", presentar enmiendas. "Que luego las acepte el equipo de Gobierno o no, eso será otra cuestión, pero su responsabilidad como concejal de este Ayuntamiento y responsable portavoz de un grupo político es presentarlas", ha concluido.