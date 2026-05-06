El Ayuntamiento de León celebra desde mañana las Jornadas Municipales para Mayores

Cartel de las Jornadas Municipales para Mayores, que desarrolla el Ayuntamiento de León con un amplio programa durante nueve días. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Mayores, ha organizado una nueva edición de las Jornadas Municipales para Mayores con un amplio programa de actividades que se desarrollará desde mañana hasta el próximo día 15 de mayo.

La programación está dirigida a las personas de más de 65 años de la ciudad y comenzará con el homenaje a los matrimonios que cumplen sus bodas de oro, platino y diamante. La Jornadas Municipales para Mayores incluyen además sendos certámenes de coros y teatro con los grupos de los centros de mayores, así como bailes, conferencias, visitas y una jornada de convivencia en los Huertos de Ocio de La Candamia, entre otras actividades.

El objetivo de esta iniciativa, que se extenderá durante nueve días, es fomentar espacios de convivencia y encuentro para mejorar la calidad de vida de los mayores, fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las Jornadas cuentan con la colaboración de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León (Emmudae), el Programa Acercamiento Generacional de la Universidad de León (ULE), la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del Conservatorio Profesional de Música.

La programación comenzará mañana a las 12.00 horas con el homenaje a las parejas que cumplen sus bodas de oro, diamante y platino, un acto que tendrá lugar en el Salón de Reyes del Ayuntamiento de León. Por la tarde será la primera representación de teatro de los grupos de centros municipales de mayores, en este caso los de Padre Isla y Mariano Andrés, a las 18.30 horas en el Salón de Acto del Ayuntamiento León.

'LEÓN JUDÍO' Y EXHIBICIÓN DE BAILE

Las actividades continuarán el viernes día 8 con una visita guiada por la ciudad, concretamente al 'León judío', y una exhibición de baile en línea y baile 'Dúo Alalá' en el Paseo de la Condesa de Sagasta. Esta última actuación se repetirá el domingo a las 19.00 horas en el mismo lugar.

El lunes día 11 se desarrollará una actividad intergeneracional, a las 11.30 horas, en el Campus de Vegazana, en colaboración con la Universidad de León y por se pondrá en escena la comedia 'Se alquila', a las 19.00 horas en el Auditorio Ciudad de León.

La jornada del martes incluye la conferencia 'Factores que influyen en la salud mental durante el envejecimiento', a cargo de la psicóloga clínica Sara Alvarado Fanjul, a las 11.30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento y el Certamen de Coros Municipales de Mayores, a las 19.00 horas en el Conservatorio de León.

MUSEO Y TEATRO

Las actividades programadas para el miércoles día 13 son una visita al Museo de Colecciones Zoológicas de la Universidad de León y, por la tarde, teatro a cargo de los grupos de mayores del Crucero y Puente Castro, a las 18.30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento.

También habrá una jornada de convivencia en los Huertos de Ocio de La Candamia el día 14 de mayo, donde se realizará un recorrido por las instalaciones, habrá comida popular con paella y, por la tarde, baile con la Mayorteka. Una excursión al Canal de Castilla y a Palencia y baile en el paseo de la Condesa de Sagasta cerrarán el programa de las Jornadas Municipales para Mayores del Ayuntamiento de León el viernes día 15 de mayo.