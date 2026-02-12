El Ayuntamiento de León concedió más de 500 ayudas de urgencia social en 2025

Archivo - Sede del Ayuntamiento de León, en la calle Ordoño II de la ciudad. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, concedió en 2025 un total de 522 ayudas de urgencia social, que representan cerca del 90 por ciento de las presentadas.

Estas prestaciones económicas tienen como fin atender de forma temporal la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia de la persona y de su unidad familiar (tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos) que no puedan hacer frente a gastos específicos considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser sufragados por sus medios.

En 2025 el Ayuntamiento de León recibió 602 solicitudes de ayuda de urgencia social, un 16,5 por ciento menos que en 2024. La intervención del Consistorio para paliar las necesidades básicas y urgentes de los leoneses en situación precaria a través de estas ayudas supuso el año pasado un importe de 718.445 euros.

Las principales situaciones de urgencia social que han sufragado estas ayudas están relacionadas con la vivienda, la alimentación y el gasto farmacéutico: situaciones de deuda hipotecaria o deuda por alquiler, adquisición de enseres básicos, alimentación, alojamiento temporal de urgencia social, cuidados personales esenciales, gastos farmacéuticos, reparación y acondicionamiento del hogar y suministros energéticos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las prestaciones pueden ser solicitadas por cualquier persona mayor de edad y con un mínimo de seis meses de antigüedad en el padrón municipal previos a la solicitud de la ayuda y se tramitan a través de los Centros de Acción Social (CEAS).