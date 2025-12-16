El Ayuntamiento de León conmemora desde mañana el Día Internacional del Migrante

Cartel del acto central organizado por el Ayuntamiento de León para conmemorar el Día del Migrante. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León conmemorará desde mañana el Día Internacional del Migrante con distintos actos dirigidos a los escolares y a la población general para reivindicar los derechos de todas aquellas personas que abandonan su país en busca de una vida mejor.

El acto central se celebrará mañana a las 20.00 horas en el Teatro San Francisco, con la lectura de un manifiesto a cargo de tres personas de diferentes ámbitos sociales y de la concejala de Bienestar Social, Vera López. Actuará el coro 'Femenino Coral' y contará con la participación de las asociaciones integradas en el Consejo Municipal de Migrantes.

El público que desee asistir puede recoger las invitaciones en la taquilla del Teatro San Francisco media hora antes del acto, hasta completar aforo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además, las actividades del Día Internacional del Migrante incluyen cuentacuentos que se llevarán a cabo hasta el próximo viernes día 18 en seis centros escolares de la ciudad a cargo de la compañía 'Teatro Diadres' y la contadora Paula Sánchez.

'El rompecabezas', 'La cueva' y 'Todos los colores' son los tres cuentos que abordarán la migración desde diferentes situaciones que viven los menores cuando llegan a otro país y su resolución.

Los centros escolares participantes en el Día Internacional del Migrantes son el CP Gumersindo de Azcárate, CP Cervantes, CP San Isidoro, CP Javier, CP Padre Manjón y el CRA Cerecedo.