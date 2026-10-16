El Ayuntamiento de León convoca un concurso de proyectos para restaurar el Puente del Castro del siglo XVIII

Junta de Gobierno Local celebrada en el Ayunatmiento de León este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado en una Junta de Gobierno Local celebrada este viernes la convocatoria de un concurso de proyectos para la restauración del Puente del Castro del siglo XVIII situado sobre el río Torío y que constituye la puerta histórica de entrada del Camino de Santiago en la capital leonesa.

El certamen se licita mediante procedimiento abierto con tramitación anticipada para seleccionar la mejor propuesta técnica y las bases fijan un límite máximo para la futura ejecución de las obras de 597.558,5 euros (IVA incluido).

Esta actuación se integra en la línea estratégica P09 de 'Rehabilitación de los puentes monumentales del Camino de Santiago' en el marco del Plan de Actuación Integra-do (PAI León Camino de Santiago) y la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL - Agenda Urbana León 2030), cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

En lo relativo al propio concurso de ideas, este cuenta con un valor estimado de 60.193,5 euros (IVA incluido), de los cuales 12.396,7 euros se destinarán en la anualidad de 2026 a los premios y primas de los participantes, mientras que el resto corresponderá al posterior contrato de servicios para la redacción del proyecto definitivo, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud.

El objetivo de esta iniciativa es seleccionar la propuesta técnica, metodológica y paisajística más idónea para consolidar y devolver el esplendor a un elemento patrimonial y de ingeniería singular, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además de proteger la estructura del puente, la actuación abarcará la adecuación de unos 150 metros del trazado del Camino de Santiago a su paso por el entorno para lograr una entrada más amable, accesible y digna para vecinos y peregrinos.

El proyecto concibe el Puente del Castro como un punto clave de articulación urbana que conecta el corredor fluvial del río Torío con el sistema general de espacios libres de la ciudad. De este modo, la propuesta ganadora deberá integrar criterios de alta accesibilidad, protección frente al cambio climático y estricto cumplimiento del principio medioambiental de no causar un perjuicio significativo (DNSH), lo que permitirá reforzar el atractivo turístico, cultural y social del barrio de Puente Castro.