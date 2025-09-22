El Ayuntamiento de León da a conocer la historia romana de la ciudad con talleres infantiles en octubredidácticos

Archivo - El Centro de Interpretación del León Romano, en la Casona de Puerta Castillo, acogerá los talleres didácticos. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, ha programado durante el mes de octubre los talleres didácticos 'Conoce a los romanos', cuyo objetivo es dar a conocer, de manera amena y didáctica, la cultura y el pasado romano de la ciudad a niños de entre cuatro y nueve años.

Se trata de una actividad gratuita que será impartida por Pilar Martín y se desarrollará los viernes de 18.00 a 19.15 horas y los sábados de 12.00 a 13.15 horas en el Centro de Interpretación del León Romano, situado en la Casona de Puerta Castillo.

Cada taller tiene aforo limitado de 15 personas y una duración aproximada de una hora y quince minutos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las inscripciones se pueden realizar a través del WhatsApp en el teléfono 611002772, en el correo electrónico talleresconhistoria@gmail.com y en perfil de Instagram @talleresconhistoria. Se puede realizar una inscripción por turno y día y hay que incluir en la misma los siguientes datos: nombre, apellidos, edad, fecha del taller, teléfono y tutor o persona de contacto.