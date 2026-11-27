Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia urbanística de obras para la demolición del edificio ubicado en el número 17 de la calle Padre Risco.

Con este acuerdo, adoptado por unanimidad en la comisión informativa tras contar con los informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos municipales, el Ayuntamiento de León da luz verde a la solución definitiva de una problemática urbanística y de salubridad que llevaba años enquistada en el barrio de San Mamés.

La actuación ha sido impulsada por la actual propietaria del inmueble, que el pasado 23 de octubre presentó la solicitud para ejecutar el derribo tras asumir la declaración de ruina aprobada por la propia Junta de Gobierno Local el 29 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la resolución municipal, la empresa dispondrá de un plazo máximo de un mes desde la notificación para iniciar los trabajos conforme al proyecto técnico presentado, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Para garantizar la seguridad de los viandantes y minimizar las molestias al vecindario durante la demolición, la licencia establece estrictas medidas de control y prevención entre las que figuran la obligatoriedad de instalar un vallado de protección sin invadir el tránsito peatonal, el riego abundante de las fábricas para evitar la dispersión de polvo, el descenso controlado de escombros mediante maquinaria o poleas --con prohibición de arrojarlos desde lo alto o emplear explosivos-- y su traslado en vehículos debidamente cubiertos.

Una vez concluido el derribo, la propiedad deberá aportar el certificado final de obra visado para proceder a la baja definitiva de la edificación en el Registro de Edificios sujetos a la Inspección Técnica.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 140 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de León, el titular deberá ejecutar el cerramiento adecuado del solar resultante, algo que mejorará la salubridad, la seguridad y la imagen urbana de la calle Padre Risco.