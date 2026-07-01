Ayuntamiento de León fomenta el reciclaje con tres nuevos puntos limpios móviles en La Lastra, Nocedo y El Crucero

Nuevos punto limpio móvil ubicado en Nocedo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha instalado tres nuevos puntos limpios móviles en La Lastra, Nocedo y El Crucero para facilitar a la ciudadanía la correcta separación y reciclaje de numerosos residuos de uso doméstico sin necesidad de desplazarse hasta un punto limpio fijo.

Estos tres nuevos puntos móviles de reciclaje se han instalado este miércoles en tres zonas de la ciudad, donde permanecerán todo el mes de julio. En concreto, están ubicados en la plaza de la Unión Europea, en el barrio de La Lastra; en el parque Gloria Fuertes (avenida de Nocedo con calle Alfredo Nistal) y en el Centro Cívico del Crucero.

Con el objetivo de que roten mensualmente por otros barrios y pedanías, estas instalaciones están preparadas para la recogida diferenciada de hasta 22 fracciones de residuos, entre ellas los domésticos peligrosos, textiles, aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), aceites usados, pilas, baterías y pequeños enseres, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Consistorio leonés recibió el pasado lunes estos puntos limpios móviles junto a un camión y dos estaciones de carga, dentro del Plan de Recuperación, Transferencia y Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation, recursos que amplían la dotación de medios de la Concejalía de Modernización y Servicio de Limpieza y Residuos.

Estos tres nuevos puntos limpios móviles complementan el servicio que ya presta el punto limpio móvil que, durante todo el año, recorre de forma periódica los distintos barrios y pedanías del municipio. En concreto, los lunes presta servicio en Armunia, La Vega, Oteruelo, Trobajo del Cerecedo y Puente Castro; los martes en San Mamés (plazas Juan de Austria y del Espolón), Cantamilanos y San Esteban; los miércoles en Nazareth, El Crucero, Polígono 58 y Eras de Renueva; los jueves en El Ejido, Polígono X y San Pedro y los viernes en San Claudio, La Chantría, San Marcelo y Fernández Ladreda.

El servicio se presta en horario de mañana, entre las 10.00 y las 13.00 horas, y de tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas, con distintas paradas y horarios en cada ubicación.

El objetivo es facilitar que cada vez más personas puedan reciclar de forma responsable y evitar que residuos que requieren un tratamiento específico acaben en los contenedores convencionales o sean abandonados en la vía pública, lo que favorece su correcta gestión y valorización.

Los puntos limpios son instalaciones destinadas precisamente a la recogida selectiva de este tipo de residuos domésticos especiales para garantizar su adecuado tratamiento y proteger el medio ambiente.