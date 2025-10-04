El Ayuntamiento de León homenajea a Bernardo Sánchez con una glorieta en la entrada de Oteruelo de la Valdoncina

LEÓN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha rendido homenaje este sábado, 4 de octubre, a Bernardo Sánchez al dar su nombre a una glorieta en la entrada de Oteruelo de la Valdoncina, de la que fue pedáneo durante más de 20 años.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presidido el acto, en el que se ha descubierto una placa con el nombre de la glorieta en recuerdo a este vecino que falleció en 2021.

"Esta glorieta llevará su nombre, junto a la pasarela y la rotonda, que fueron dos de sus batallas por la seguridad de sus vecinos, por la seguridad de su pueblo", ha señalado el regidor leonés, para reivindicar que a Sánchez "se le deben decenas de iniciativas en Oteruelo y, sobre todo, la defensa de su pueblo y sus vecinos durante décadas".

El acto ha rememorado a la figura de Bernardo Sánchez como "un hombre incansable en la demanda, porque era tenaz y porque estaba lleno de iniciativas, proyectos y propuestas para ese Oteruelo que fue su vida durante más de veinte años y al que le dedicó no solo el tiempo que tenía, sino aquel que no tenía y robaba a su familia, a su mujer, sus hijos y, por supuesto, sus nietos, su ilusión de los últimos años".

El alcalde de la capital leonesa ha recordado que "Bernardo pedía, siempre con sentido común, con respeto y con justicia": "Así era ese Bernardo que se nos fue demasiado pronto, demasiado joven y aún con la ilusión intacta".

Asimismo, ha ensalzado a este vecino también como "compañero y amigo", cualidades por las que se sigue "sintiendo un dolor fuerte" cuando se habla de él.