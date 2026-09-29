El Ayuntamiento de León homenajea a El Serranillo, "emblema" del comercio de la ciudad, por su centenario

El estaclecimiento de alimentación El Serranillo, en la capital leonesa, luce desde este martes una placa conmemorativa con motivo de su centenario. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha rendido homenaje a El Serranillo, que celebra este año su centenario, con una placa conmemorativa que luce desde este martes el establecimiento de alimentación ubicado en la plaza del Conde Luna, "emblema" del comercio de la ciudad.

El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado por el gerente del establecimiento, Juan Dopico; la concejala de Comercio, Camino Orejas, así como de familiares y trabajadores, ha descubierto la placa conmemorativa que refleja la historia y el compromiso del establecimiento con el comercio tradicional.

Durante el acto el alcalde ha destacado el trabajo de Juan Dopico por décadas dedicadas a sus tiendas, por cuidar la materia prima y la preparación de los detalles y también por la atención diaria y su compromiso con el entorno, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La historia de este este establecimiento se remonta a cuando Tomás Hernández y su mujer, Simona Hernández, llegaron a León desde Serranillos, su pueblo de Ávila. Dieron sus primeros pasos en un puesto del antiguo mercado, cuando todavía no existía el edificio actual y, poco después, la familia alquiló el establecimiento que acabaría siendo "emblema" del comercio leonés.

Con el paso de los años la familia creció y el negocio también. Llegó a tener tienda en la calle Roa de la Vega, vinculada al mercado de Colón, además de un almacén de frutas. La segunda generación tomó el relevo hasta que, en 1984, el padre de Juan Dópico Hernández, actual propietario, sufrió un infarto que le obligó a abandonar su profesión como médico.

Fue entonces cuando su madre, Rosa, decidió ponerse al frente del negocio. Ahora es Juan Dopico quien ha tomado el relevo y ha ampliado el negocio hasta conseguir que sea "una referencia" para los leoneses con sus tiendas de la plaza del Conde Luna, la plaza de la Inmaculada y República Argentina.