El Ayuntamiento de León invertirá 500.000 euros en mejorar la movilidad peatonal en cuatro zonas de la capital

LEÓN 26 Feb.

El Ayuntamiento de León aprobará este viernes en Junta de Gobierno Local el proyecto de ejecución de las obras de mejora de la infraestructura vinculada a la movilidad peatonal en cuatro zonas de la ciudad, unas actuaciones que supondrán una inversión de 500.000 euros y que dan un "paso definitivo" para que las obras puedan comenzar en los próximos meses.

Con este acuerdo el Consistorio continúa con el desarrollo de su modelo de ciudad, centrado en la apuesta por una movilidad más sostenible, accesible y segura, especialmente en aquellos entornos donde el tránsito peatonal es prioritario o presenta necesidades específicas demandadas por la ciudadanía.

El proyecto contempla cuatro grandes actuaciones distribuidas en distintos barrios de la capital leonesa. La primera de ellas se ejecutará en la avenida Padre Isla, entre las calles Dama de Arintero y Obispo Vilaplana, donde se sustituirá por una mezcla bituminosa coloreada e impresa el actual pavimento de calzada de baldosa, muy deteriorado y que afecta a la accesibilidad en una zona de prioridad peatonal.

El nuevo acabado mantendrá un patrón similar al actual y la intervención se completará con la reposición de las marcas viales que delimitan el carril bici, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La segunda actuación consistirá en la construcción de un nuevo paso de peatones elevado en la avenida Gutiérrez Mellado, entre las avenidas Reyes Leoneses y Peregrinos, a la altura de una zona peatonal que da acceso a varios centros educativos.

Las características de esta vía favorecen que, en ocasiones, los vehículos alcancen velocidades elevadas, a lo que se suma la existencia de espacios verdes a ambos lados sin un cruce adecuado. La creación de este paso elevado permitirá mejorar la seguridad vial y reforzar la conexión peatonal en este punto "estratégico".

En la calle La Serna el proyecto abordará la reorganización del entorno del centro de diálisis, donde actualmente las ambulancias que trasladan a los pacientes disponen de un número limitado de plazas, por lo que invaden la acera en ocasiones. La intervención ampliará la zona de aparcamiento y nivelará la acera con el área destinada a estacionamiento para facilitar el tránsito peatonal cuando no existan vehículos estacionados y mejorar la accesibilidad del conjunto.

HOMOGENEIZAR EL ESPACIO URBANO

Por último, el Ayuntamiento de León actuará en el entronque de la calle San Agustín (recientemente peatonalizada) con Gran Vía de San Marcos con el objetivo de homogeneizar el espacio urbano y optimizar la movilidad peatonal. Se ejecutará un nuevo paso de peatones a la altura de la calle Lope de Vega y se reubicará el existente en la intersección con la calle Fajeros para desplazarlo a un punto más favorable, junto a la salida del colegio, lo que incrementará la seguridad y ordenará mejor el tráfico en este entorno.

Esta inversión se suma a otras actuaciones desarrolladas en los últimos años dentro de la estrategia municipal de mejora continua del espacio público para consolidar un modelo urbano que prioriza a las personas, la seguridad y la accesibilidad en todos los barrios de la capital leonesa.