El Ayuntamiento de León invierte cerca de 1,4 millones en dos nuevos vehículos y material de protección de los bomberos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado una inversión cercana a los 1,4 millones de euros para la adquisición de dos nuevos vehículos pesados y la renovación de material de protección y comunicación de los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

Así, se ha dado luz verde al expediente de contratación para el suministro de dos nuevos vehículos pesados con un presupuesto de licitación de 1.282.600 euros (IVA incluido). Esta inversión permitirá incorporar a la flota municipal una bomba urbana pesada y una bomba nodriza pesada.

El Ayuntamiento de León pretende de este modo mantener su compromiso para que el Speis sea "eficiente, moderno y seguro" mediante el refuerzo de los medios materiales más allá de las épocas estivales de mayor riesgo de incendios.

La llegada de estas dos unidades servirá para tareas de extinción y actuaciones de salvamento dentro del marco de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León. Con ello se busca mejorar significativamente la capacidad de respuesta ante emergencias, incrementar la seguridad del personal interviniente y optimizar la eficacia.

Una vez se adjudique y se firme el contrato, el plazo para la recepción de los camiones no será superior a doce meses a contar desde la firma del contrato, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado más mejoras para modernizar el equipamiento y las comunicaciones del Parque de Bomberos de León, con una dotación de 110.000 euros. En concreto, se ha dado el visto bueno a cuatro contratos enfocados a la renovación integral del material de protección y comunicación de los efectivos del Speis como trajes de rescate técnico, cascos de seguridad, equipos de respiración autónoma y mejoras en el sistema de radio.