Ayuntamiento de León invierte más de 1,5 millones en la reforma de la avenida Madrid y el Crucero de Puente Castro

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado la contratación de las obras de mejora ambiental y de accesibilidad de la avenida Madrid en su tramo más oriental --entre el Crucero de Puente Castro y la calle Victoriano Martínez--, así como la restauración y puesta en valor del Crucero de Puente Castro, actuaciones que supondrán una inversión de 1.522.785 euros y tendrán un plazo de ejecución de 12 meses.

La actuación se encuentra cofinanciada al 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea --periodo 2021-2027--, tras la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda dictada en enero de 2026, mientras que el 40 por ciento restante es aportado por fondos municipales.

Esta intervención se enmarca en la operación 'OP10. Mejora ambiental de la urbanización de la avenida Madrid y restauración y puesta en valor del Crucero de Puente Castro' incluida en el Plan de Actuación Integrado para el Camino de Santiago (PAI León Camino de Santiago) y alineada con la Agenda Urbana León 2030 (Edilpaau León 2030).

El objetivo principal es humanizar y remodelar de forma global un espacio que actualmente presenta una estética y funcionalidad heredadas de una antigua travesía de carretera, poco adaptada a los estándares actuales de movilidad sostenible e inclusión, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

RESOLVER DEFICIENCIAS "HISTÓRICAS"

Al tratarse de la primera impresión urbana del Camino de Santiago para los peregrinos que entran en la ciudad, las obras resolverán deficiencias "históricas" de urbanización, desniveles altimétricos, aceras estrechas o discontinuas y alcorques mal posicionados que dificultaban la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

La remodelación permitirá reorganizar en profundidad la sección de la calzada, que cuenta con una anchura media de unos 25 metros, para lo que es aprovecha la menor intensidad del tráfico vehicular motivada por la construcción de diversas vías de circunvalación en los últimos años.

La redistribución del viario ganará espacio para el peatón y habilitará zonas libres y accesibles para el paseo y el disfrute vecinal. La intervención priorizará los criterios de sostenibilidad y calidad ambiental en todo el trazado.

LA ACTUACIÓN

Se incorporarán soluciones verdes centradas en el incremento de la vegetación, la creación de zonas de sombra y el uso de pavimentos permeables para favorecer la absorción de carbono y la reducción del ruido ambiental, de forma que se dotará al entorno de un mayor bienestar. Asimismo, se reordenará el itinerario ciclista y la red peatonal para erradicar las interferencias que existen en la actualidad con elementos urbanos, paradas de autobús, marquesinas y cruces estrechos, lo que permitirá garantizar un tránsito cómodo, continuo y fluido tanto para los vecinos como para los peregrinos.

Por último, el proyecto contempla una renovación integral de las infraestructuras de la vía para sustituir los elementos con estética de antigua travesía por modelos plenamente urbanos. Se modernizará el sistema de alumbrado público con nuevas luminarias, se renovará el mobiliario urbano y se mejorarán los accesos a los espacios colindantes. Con todo ello se aportará un diseño acogedor y plenamente accesible a la entrada a León.