El Ayuntamiento de León modificará el PGOU para la ampliación de Laboratorios Syva en el Parque Tecnológico

El Ayuntamiento de León ha aprobado en pleno la modificación del PGOU para la ampliación de Laboratorios Syva en el Parque Tecnológico. - EUROPA PRESS

LEÓN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León celebrado este miércoles ha aprobado el convenio urbanístico a suscribir con Laboratorios Syva para modificar la ordenación contenida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de León con el fin de incrementar la edificabilidad de la parcela M 15-16 del Parque Tecnológico, titularidad de la citada compañía, que permita llevar a cabo una ampliación de las instalaciones en dicho emplazamiento con el incremento del techo edificable de la parcela en un 0,4 por ciento.

El pleno municipal celebrado el pasado día 31 de octubre de 2025 acordó aprobar inicialmente el borrador del citado convenio urbanístico, así como proceder a la apertura de un periodo de información pública por plazo de un mes en el que no se efectuó ninguna alegación.

Durante el pleno también se ha aprobado de manera inicial el proyecto denominado 'Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de León en las Parcelas M15-16, M5.1, M5.2 y M7.1.1 del Parque Tecnológico', promovido por Laboratorios Syva, que tiene por objeto aumentar la edificabilidad de la parcela M 15-16 para elevar su actual índice de edificabilidad y efectuar un trasvase de la edificabilidad que corresponde a las parcelas M5.1, M5.2 y M7.1.1 también del Parque Tecnológico, así como mediante el incremento de la superficie edificable de la parcela M 15-16.

Este último incremento de superficie será compensado mediante la recalificación de las parcelas M5.1, M5.2 y M7.1.1, que serán destinadas a dotación de espacios libres públicos (las dos primeras) y a aparcamientos públicos (la tercera).

Otro de los asuntos abordados en el pleno celebrado este miércoles ha sido el Informe anual de quejas y sugerencias de 2025. En la sesión plenaria se ha puesto de manifiesto la mejora de en gestión de las quejas y sugerencias con la puesta en funcionamiento de la aplicación de seguimiento de las incidencias, la app Mantenimiento Integral León (MiLeon).

Según el Informe, en 2025 el Servicio de Atención al Ciudadano gestionó 4.582 expedientes, de los cuales 2.732 fueron quejas y otros 1.850, sugerencias.