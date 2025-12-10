El Ayuntamiento de León otorga a San Juan de Dios y Activos y Felices el reconocimiento Labor Voluntaria del año 2025

El alcalde de León, José Antonio Diez (segundo por la izquierda), durante el acto de entrega de los Premios Labor Voluntaria, con reconocimientos a San Juan de Dios, Activos y Felices, Policía Local y Bomberos. - EUROPA PRESS

LEÓN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha entregado este miércoles los reconocimientos a la Labor Voluntaria del año 2025 a San Juan de Dios como entidad y a la fundadora de la Asociación Activos y Felices, Belén Arén, como persona voluntaria, distinciones a un trabajo altruista que genera una sociedad más justa y solidaria.

Además, se ha hecho un reconocimiento especial al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de León y a la Policía Local por su labor voluntaria tras la dana que el pasado año arrasó la Comunidad Valenciana.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado que la capital leonesa cuenta con numerosas asociaciones y colectivos que realizan una labor "muy importante" a la que las administraciones públicas no podrían llegar en la mayor parte de ocasiones sin su colaboración y su ayuda.

"Les estamos muy agradecidos y también reconocemos, como digo, su altruismo, por ceder su tiempo; quizá el tiempo al final es lo más valioso que tenemos todos y ellos ceden el tiempo para el prójimo, para el resto y generalmente para las personas más vulnerables", ha recalcado y ha insistido en que es una cuestión digna de valorar.

Sobre la labor que desarrolla San Juan de Dios, ha resaltado el apartado referente a la acogida de inmigrantes, mientras que de Belén Aren ha puesto en valor el "importante liderazgo" que representa en el asociacionismo y el colectivo del voluntariado en la ciudad.

En cuanto a la Policía Local y los Bomberos de León, ha destacado su contribución y colaboración en la dana, una "enorme tragedia" que asoló el pasado año la Comunidad de Valencia. "Son reconocimientos muy merecidos que demuestran y denotan claramente ese altruismo, ese trabajar generosamente por los demás", ha resumido.

Por su parte, Belén Aren ha reconocido que recibir este reconocimiento ha sido "una sorpresa" y ha señalado que el premio no es suyo, sino de todas las personas que hacen voluntariado en León. Al respecto, ha puesto de manifiesto la solidaridad de León, donde "siempre hay alguien pendiente de alguien" y donde el voluntariado es "imprescindible" para la sociedad.

UNA LABOR "MUY CALLADA"

La responsable de Solidaridad de San Juan de Dios, Laura Abril, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de León por reconocer el trabajo del equipo de voluntariado, que hace una labor "muy callada". "Sin duda están siempre ahí, transforman muchas vidas sin que ellos lo sepan", ha agregado.

Durante el acto, que se ha desarrollado en el Palacio del Conde Luna, todos los galardonados han recibido de manos del alcalde y de la concejala de Bienestar Social, Vera López, una placa conmemorativa y una cesta de productos de comercio justo.

Asimismo, se ha realizado la lectura de un manifiesto en favor del voluntariado que ha leído María del Mar Ibáñez en representación de Cáritas Diocesana, entidad galardonada el año pasado.